Взрывное устройство в офисе "Росбалта" не нашли

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Информация о якобы заложенном взрывном устройстве в офисе информационного агентства "Росбалт" оказалась ложной. Работа в офисе продолжена в штатном режиме, сообщили m24.ru в пресс-центре "Росбалта".

Как отмечается в сообщении, кинологи обследовали помещение агентства, расположенное в Скатертном переулке. Никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Ранее m24.ru сообщало, что более 100 сотрудников информагентства "Росбалт" эвакуировали из офиса из-за звонка о бомбе.

В правоохранительные органы столицы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. В настоящее время начаты поиски анонимного заявителя. В случае его задержания злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы за ложное сообщение об угрозе взрыва.

Телефонный терроризм в последние годы распространяется с огромной скоростью – по всей стране ложные сообщения об угрозах взрывов и терактов фиксируются едва ли ни ежедневно. В большинстве случаев причиной таких действий называют банальное желание пошутить. Однако ответственность за такие "шутки" предусматривается Уголовным кодексом. Согласно статье 207 УК РФ, такие действия квалифицируются как уголовное преступление: "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Статья предусматривает разные виды наказаний, в том числе штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы от года до двух лет, обязательные работы до 480 часов и даже лишение свободы на срок до трех лет. Если "телефонный терроризм" привел к тяжким последствиям или крупному ущербу, то с преступника могут взыскать до миллиона рублей или посадить в тюрьму на пять лет.