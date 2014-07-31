В августе поступит в продажу меняющий форму телевизор

С 1 августа в Южной Корее поступит в продажу телевизор Samsung, который может менять форму поверхности экрана, сообщает портал Engadget.

Данная модель имеет дисплей с размером диагонали 78 дюймов и разрешение UltraHD - 3840 на 2160 точек. Новинка стоит порядка 35 миллионов южнокорейских вон или чуть менее 1,2 миллиона рублей. На данный момент о планах продаж телевизора за пределами Кореи ничего не известно.

На прошедшей накануне презентации разработчики продемонстрировали 85-дюймовую модель, в которой пользователь мог выбирать, какой тип дисплея ему больше нравится: плоский или изогнутый. При этом форма телевизора менялась за счет встроенных механизмов.

Кроме того, с пятницы в Корее начнутся продажи самого большого изогнутого телевизора с разрешением Ultra HD. Модель, которая будет открыта для предзаказа, имеет дисплей с диагональю 105 дюймов. Этот телевизор имеет соотношение сторон 21:9, а также разрешение экрана 5120 на 2160 точек. Его стоимость составит около 4,3 миллиона рублей.