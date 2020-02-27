Авторские права – все? Как новый алгоритм может изменить мир музыки

Программисты и музыканты Дэмиан Рил и Ноа Рубин разработали алгоритм, который сгенерировал "все возможные мелодии в мире". Какие скандалы это может спровоцировать (или даже изменить область авторских прав) – в колонке Николая Гринько.



Музыкальный плагиат – явление довольно распространенное. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к поисковым системам. По запросу "плагиат в музыке" интернет выдает огромное количество статей: "Адель украла песню Hello у Тома Уэйтса"; "Реперы Flame обвиняют Кэти Перри не только в плагиате, но и в колдовстве"; "Бельгийский композитор Сальваторе Аквавива подал в суд на Мадонну".

Не остаются в стороне и отечественные музыканты: достаточно вспомнить Филиппа Киркорова, которого в краже музыкального материала обвиняли то Дидье Моруани, то Жильбер Синуэ... Одним словом, исполнители и композиторы проводят очень много времени, выясняя, кто у кого украл мелодию.

Программисты и музыканты Дэмиан Рил и Ноа Рубин решили раз и навсегда изменить такое положение вещей.

По словам авторов проекта, алгоритм работал со скоростью 300 тысяч мелодий в секунду и в результате сгенерировал "все возможные мелодии в мире" – получилось почти 69 миллиардов комбинаций. После этого Рубин и Рил (который является еще и юристом в области авторского права) опубликовали все сочетания нот под лицензией Creative Commons Zero, которая делает их "общественным достоянием". Грубо говоря, они оформили все авторские права на полученные мелодии на себя и сразу же отказались от них. Все сгенерированные ими мелодии, а также код использованного алгоритма авторы выложили в интернет в виде материалов с открытым исходным кодом.

Все это в теории должно позволить кому угодно использовать этот музыкальный материал, не боясь обвинений в плагиате. Авторы рассчитывают, что теперь музыканты перестанут судиться из-за авторских прав на произведения и займутся свободным творчеством. С этого момента любая сочиненная кем угодно мелодия по идее должна уже быть в базе Рила и Рубина, а значит, быть чистой с точки зрения авторского права. Реакции музыкальной общественности на новость пока нет. В частности, пока совершенно неясно, попали ли в число сгенерированных комбинаций уже созданные и защищенные авторскими правами мелодии.



Почему мы вообще рассказываем о музыке в рубрике, посвященной высоким технологиям? Дело в том, что для генерации мелодий авторы воспользовались методом хакеров, которые взламывают пароли, перебирая все возможные сочетания цифр. Алгоритм Рила и Рубина работает точно так же, меняя местами ноты в различных сочетаниях и фиксируя их в базе данных.

Пока нет совершенно никакого понимания, как все это выглядит с юридической точки зрения. Судебных прецедентов, когда кто-либо из обвиняемых в плагиате музыкантов сослался бы на базу мелодий Рила и Рубина, еще не существует. Но рано или поздно это обязательно случится, и было бы очень интересно узнать, чем все закончится. Кстати, любопытно также, не подаст ли кто-нибудь из композиторов иск к самим Рилу и Рубину.



Кстати, музыканты, к которым мы обратились за консультацией, отметили еще один момент. Их интересует, почему авторы алгоритма использовали только восемь нот, хотя их на самом деле 12 (если учитывать полутона), не говоря уже о всяких экзотических ладах, в которых бывает и больше. Сделав общественным достоянием лишь сочетания чистых тонов, Рил и Рубин, по сути, позволили всему миру безвозмездно использовать только творчество Вячеслава Добрынина.

Это, разумеется, шутка. Хотя...