VI церемония вручения премии "ТОП-1000 российских менеджеров" пройдет 22 октября

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
22 октября состоится XVI церемония вручения Главной Премии в области управления – "ТОП-1000 российских менеджеров". Премия огласит победителей – участников одноименного рейтинга, ежегодно составляемого Ассоциацией менеджеров и публикуемого в газете "Коммерсантъ".
В ходе торжественного вечера премия будет вручена в 11 функциональных и одной специальной номинации.
Основные номинации:
· "Лучший высший руководитель"
· "Лучший директор по маркетингу"
· "Лучший директор по общественным и корпоративным связям"
· "Лучший финансовый директор"
· "Лучший директор по информационным технологиям"
· "Лучший директор по правовым вопросам"
· "Лучший директор по отношениям с органами власти"
· "Лучший коммерческий директор"
· "Лучший директор по персоналу"
· "Лучший директор по корпоративному управлению"
· " Лучший директор по логистике".
Специальная номинация: "Лучший независимый директор".
Ведущие церемонии: Марианна Максимовская, тележурналистка и телеведущая, вице-президент коммуникационно-консалтинговой группы "Михайлов и партнеры", Юрий Кобаладзе, журналист и радиообозреватель, профессор МГИМО МИД России.
Регистрация приглашенных гостей открыта on-line до 10:00 22 октября по ссылке.
Сбор гостей: в 19:00
Место проведения: Москва, театр "Геликон-опера", ул. Б. Никитская, 19/16