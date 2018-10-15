VI церемония вручения премии "ТОП-1000 российских менеджеров" пройдет 22 октября

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

22 октября состоится XVI церемония вручения Главной Премии в области управления – "ТОП-1000 российских менеджеров". Премия огласит победителей – участников одноименного рейтинга, ежегодно составляемого Ассоциацией менеджеров и публикуемого в газете "Коммерсантъ".

В ходе торжественного вечера премия будет вручена в 11 функциональных и одной специальной номинации.

Основные номинации:

· "Лучший высший руководитель"

· "Лучший директор по маркетингу"

· "Лучший директор по общественным и корпоративным связям"

· "Лучший финансовый директор"

· "Лучший директор по информационным технологиям"

· "Лучший директор по правовым вопросам"

· "Лучший директор по отношениям с органами власти"

· "Лучший коммерческий директор"

· "Лучший директор по персоналу"

· "Лучший директор по корпоративному управлению"

· " Лучший директор по логистике".

Специальная номинация: "Лучший независимый директор".

Ведущие церемонии: Марианна Максимовская, тележурналистка и телеведущая, вице-президент коммуникационно-консалтинговой группы "Михайлов и партнеры", Юрий Кобаладзе, журналист и радиообозреватель, профессор МГИМО МИД России.

Регистрация приглашенных гостей открыта on-line до 10:00 22 октября по ссылке.

Сбор гостей: в 19:00

Место проведения: Москва, театр "Геликон-опера", ул. Б. Никитская, 19/16