Обзор смартфона Oppo RX17 Pro

Чем интересен новый смартфон Oppo RX17 Pro? Зачем о нем вообще нужно что-то знать? Достоинства, недостатки и конструктивные особенности одного из самых необычных смартфонов Oppo – в нашем очередном обзоре новинок мобильной техники.



Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Небольшое интро для понимания того, что такое загадочное для многих название Oppo. По данным компании Strategy Analytics, Oppo в 2018-м занимала второе после Huawei место на колоссальном китайском рынке смартфонов c 20 процентами от общей доли рынка. Что любопытно: третье место в 2018 году занял бренд Vivo с 19 процентами. А OpePlus в 2018-м вышел на первое место среди премиальных смартфонов в другой стране с миллиардом жителей – Индии.

Что объединяет эти три компании? Они по сути "сестры" и входят в состав BBK Electronics, одного из крупнейших мировых производителей потребительской электроники, который параллельно развивает несколько своих брендов. Мы это все пишем для того, чтобы исключить снобизм и снисходительное отношение к Oppo RX17 Pro как к "еще одному китайскому смартфону". Оценивать мы его будем по требованиям, предъявляемым лучшим смартфонам мира.

Самое главное

Дизайн, камера, интересная аппаратная начинка. То есть RX17 Pro – это смартфон с нетривиальным дизайном, продвинутой камерой и оснащенной не столько супермощной, сколько весьма инновационной аппаратной частью. Эти три компонента и определяют то, какие ощущения складываются у пользователя от RX17 Pro.

Дизайн и эргономика

RX17 Pro выпускается в двух цветах – Radiant Mist и Emerald Green (у нас была вторая версия).



Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Мы оценили радикализм дизайнеров Oppo, которые вообще отказались от белого и черного цветов. За такую смелость можно их похвалить, но вот насколько удастся донести до потребителей правильность такого решения – большой вопрос. Впрочем, выглядят оба цвета весьма неплохо. Градиентный Radiant Mist более яркий, а темный Emerald Green, что называется, более "благородный". Отметим также, что градиентная версия имеет и специальное полуматовое олеофобное покрытие, благодаря которому на корпусе меньше заметны отпечатки пальцев. А вот корпус Emerald Green, увы, имеет лишь стандартное покрытие и заляпывается довольно бодро.

К сожалению, значительная часть эффекта от впечатляющего внешнего вида RX17 Pro теряется в чехле, А процентов 90 пользователей этого недешевого аппарата поместят его в чехол, идущий в комплекте, сразу же после покупки.

Рамка корпуса RX17 Pro тоже довольно затейлива: боковые грани выпуклые, а верхняя и нижняя, наоборот, вогнутые. Зачем это сделано – непонятно, но смотрится необычно.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Ну и нельзя не отметить аккуратный каплевидный вырез под камеру в верхней части экрана. Вырез очень маленький, справа и слева от него есть много места для размещения всей информации и символов, которые обычно располагаются и сверху. Как уверяют в самой компании, дисплей занимает 91,5 процента площади экрана. Это очень высокий показатель, а управление жестами (то есть возможность убрать кнопки управления с экрана) делает экран еще больше, что хорошо видно на фото.



Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Камера

Хороша ли камера RX17 Pro? Более чем, несмотря на некоторые странности ее аппаратного дизайна.

Основная камера состоит из двух модулей: дополнительного 20-мегапиксельного с апертурой F2.6 и главного, 12-мегапиксельного с переменной апертурой F1.5/F2.4.

Есть еще третий модуль. Cудя по всему, это TOF (Time of Flight) камера, создающая трехмерное изображение, но она... отключена. Более того, 20-мегапиксельный модуль используется для портретной съемки и создания эффекта боке. Других эффектов от его наличия мы не заметили. Но, несмотря на все эти "но", снимает RX17 Pro действительно хорошо.



Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

В целом, несмотря на несколько странную техническую реализацию, в Oppo концептуально грамотно подошли к созданию камеры. Что является самым узким местом в мобильной фотографии? Правильно, съемка в условиях недостаточного освещения. В данном случае камера с переменной диафрагмой F1.5/F2.4 и оптическим стабилизатором с помощью алгоритмов искусственного интеллекта AI Ultra-clear Engine дают очень впечатляющую ночную картинку.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Тут работает все: и хорошие алгоритмы обработки изображения, и широкая диафрагма F1.5, и немаленький размер пикселя – 1.4 μm, и оптическая стабилизация.

К селфи-камере тоже претензий нет: 25-мегаписксельный модуль и опять же правильные алгоритмы обработки позволяют получить хорошие портреты.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Безва

Эта же камера обеспечивает быструю и неплохо работающую разблокировку по лицу. Но, что важно: это не разблокировка по трехмерной модели лица, как в новых iPhone и Huawei, а просто разблокировка по фотографии. То есть уровень "секьюрности" довольно средний.

Чего на наш взгляд не хватает камере Oppo RX17 Pro? Тут всё просто. Не хватает оптического зума и широкоугольного объектива. Если бы они были, можно сказать, что RX17 Pro – это камерофон мечты, а так – это просто смартфон с хорошей камерой.

"Железо"

RX17 Pro оснащен очень редким чипом – Qualcomm Snapdragon 710. Это не топовый процессор, но он новый, мощный и энергоэффективный. Вместе с 6 Гб оперативной памяти такая конфигурация гарантирует высокую производительность смартфона и хорошую энергоэффективность. В синтетическом тесте AnTuTu RX17 Pro набирает 154 тысячи баллов (это уровень LG G6 и Xiaomi Mi 8 SE).

RX17 Pro получил все возможные беспроводные интерфейсы, включая NFC (что для китайских брендов редкость), а также оптический сканер отпечатков пальцев, размещенный прямо в экране. Сканер не такой быстрый, как классический емкостный, но работает корректно.

OLED-экран c разрешением 2360×1080 и плотностью пикселей 401 PPI. Есть поддержка модной опции Always-On Display. В целом по сравнению с лучшими OLED-дисплеями у него вполне средние характеристики, но вот контрастность на солнечном свете – это важный параметр – 4.34 (замеры тестовой лаборатории GSMArena), на уровне лучших топовых смартфонов 2018 года.

Когда мы говорим о разных технических инновациях, используемых в RX17 Pro, стоит обязательно упомянуть двойной аккумулятор 2×1850 мА·ч с поддержкой фирменной зарядки SuperVOOC мощностью до 50 Вт. Смартфон можно зарядить до 40 процентов всего за 10 минут, а за полчаса – до 93 процентов. Есть, правда, важный нюанс: такая быстрая зарядка возможна только с фирменным зарядным устройством и фирменным кабелем, которые идут в комплекте.

Итоги

Oppo RX17 Pro – что называется, "заряженный" смартфон. OLED-дисплей, современный процессор, камера с поддержкой алгоритмов ИИ, сканер отпечатков пальцев в экране, сверхбыстрая зарядка, поддержка беспроводных интерфейсов, интересный внешний вид... Это все делает RX17 современным и даже премиальным аппаратом.

Но... процессор Qualcomm Snapdragon хоть и современный, но не топовый. У Oppo RX17 Pro нет влаго- и пылезащиты, нет слота для карты памяти, нет аудиовыхода, нет поддержки беспроводной зарядки, нет оптического зума, нет широкоугольной камеры, нет трехмерного сканера лица.

То есть конкуренты Oppo RX17 Pro – это не последние топовые и дорогие смартфоны, а флагманы конца 2017-го – начала 2018 года, цены на которые уже упали, а также смартфоны верхней части среднего ценового сегмента. Это, например, Samsung Galaxy S8+/S9+, Huawei P20 Pro, OnePlus 6t, Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi 8 SE, Honor VIEW 20.

Может ли Oppo RX17 Pro с ними конкурировать? По своим характеристикам – да, но по цене... 50 тысяч рублей отпугнут многих потенциальных покупателей. Всё же бренд Oppo не настолько силен и известен, чтобы напрямую соперничать c Apple, Samsung и даже Huawei. Возможно, через некоторое время, когда цена на Oppo RX17 Pro опустится, его покупка будет более привлекательной и экономически обоснованной. Сейчас же RX17 Pro находится в окружении мощнейших конкурентов. Это не делает его хуже, и к нему, безусловно, стоит присмотреться, последить за уровнем цен – возможно, ближе к лету они снизятся. Но рекомендовать покупать его прямо сейчас мы не рискнем.

Дмитрий Бевза