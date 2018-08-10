Galaxy Note 9: первый взгляд на самый дорогой смартфон от Samsung

Компания Samsung представила свой новый смартфон Galaxy Note 9. На сегодняшний день это самый дорогой и самый технически совершенный смартфон корейской компании. О том, что из себя представляет этот аппарат и первых впечатлениях от него читайте в нашем репортаже из Нью-Йорка, где проходила презентация.

Фото: AP/Richard Drew

Краткие характеристики

Для начала пройдемся по основным данным Samsung Galaxy Note 9.

Экран: 6,4-дюймовый Quad HD+ Super AMOLED, 2960x1440 (516ppi), разрешение по умолчанию – Full HD+, может быть изменено на Quad HD+ (WQHD+) в настройках.

Камеры:

основная: двойная камера с двойной оптической стабилизацией изображения;

широкоугольный объектив Super Speed Dual Pixel 12 Мп с автофокусом;

диафрагма F1.5/F2.4, оптическая стабилизация (OIS), 2X оптический зум, цифровой зум до 10X.

Фронтальная: 8 Мп, автофокус, F1.7.

Размеры и вес: 161,9x76,4x8,8 миллиметра, 201 грамм; S-Pen: 5,7x4,35x106,37 миллиметра, 3,1 грамма.

Защита от влаги и пыли IP68. Погружения на 1,5 метра в пресную воду на срок до 30 минут.

Процессор: 10-нм, 64-битный восьмиядерный процессор Exynos 9810.

Память: 6 Гб ОЗУ (LPDDR4), 128 Гб + слот MicroSD (до 512 Гб);

8 Гб ОЗУ (LPDDR4), 512 Гб + слот MicroSD (до 512 Гб).

SIM-карта: гибридный слот: один – Nano SIM, второй – Nano SIM или MicroSD (до 512 Гб).

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Аккумулятор: 4000 мАч;

быстрая проводная и беспроводная зарядка;

проводная совместима с QC2.0 и AFC;

беспроводная совместима с WPC и PMA.

Операционная система: Android 8.1 (Oreo)

Беспроводные подключения: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5ГГц), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM, Bluetooth v 5.0 (LE до 2 Мбит/с), ANT+, USB Type-C, NFC, геолокация (GPS, Galileo, ГЛОНАСС, BeiDou).

Бесконтактные платежи: NFC, MST.

Сенсоры: акселерометр, барометр, сканер отпечатков пальцев, гироскоп, геомагнетический сенсор, датчик Холла, датчик измерения сердечного ритма, датчик приближения, RGB-сенсор, сканер радужной оболочки глаза, датчик давления.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Аутентификация:

типы блокировки: узор, PIN, пароль ;

типы биометрической блокировки: сканер радужной оболочки глаза, сканер отпечатков пальцев, распознавание лица (интеллектуальный сканер, сочетает сканер радужной оболочки и функцию распознавания лица для разблокировки устройства и дополнительной безопасности при некоторых способах аутентификации).

Компания Samsung последние годы очень тщательно подходит к презентации своих премиальных смартфонов, а Galaxy Note 9 относится именно к таким устройтсвам. Само мероприятие проходило на стадионе Barclays Center в Нью-Йорке, домашней арене баскетбольного клуба Brooklyn Nets и хоккейного New York Islanders. Посмотреть на новинку пришли 3,5 тысячи гостей буквально со всего мира.

Помимо Galaxy Note 9, Samsung показала умную колонку Galaxy Home и новые часы Galaxy Watch. Кстати, в Barclays Center приехал и глава популярного музыкального сервиса Spotify, Даниэль Эк, который объявил о партнерстве Spotify и Samsung. Будем надеяться, что когда-нибудь сервис заработает и в России

Однако вернемся к Note 9. По традиции, в нем используется тот же процессор и камера, как и в актуальном флагмане серии Galaxy S. В данном случае, это Galaxy S9+.

Но топовый процессор и камера – это вовсе не главное в Note 9. Это само собой разумеющееся. Главное... новый стилус, новый дизайн, емкий аккумулятор, большой экран, больший объем памяти и новая технология DeX.

Итак, обо всем по порядку

S-Pen

Электронное перо S-Pen уже давно является определяющим элементом линейки Note. Более того, Galaxy Note – единственный смартфон в мире со встроенным стилусом.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

В течение последних нескольких поколений смартфонов Note стилус Samsung практически не менялся по своей функциональности и принципу работы: он был простым и надежным аксессуаром. Теперь все иначе. Новый S-Pen имеет некоторые дополнительные функции благодаря технологии Bluetooth LE. Она позволяет подключать перо к телефону на расстоянии до 10 метров. Это означает, что стилус больше не является пассивным. Он имеет небольшой конденсатор внутри, которого хватает примерно на 200 кликов или на 30 минут автономной работы. Сам конденсатор заряжается полностью за 40 секунд, когда лежит в смартфоне.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Новый S-Pen распознает короткое нажатие, длительное и двойное. Он может использоваться как удаленная кнопка затвора камеры. А двойное нажатие – это переключение между основной и фронтальной камерами. Можно использовать S-Pen и как кликер в режиме DeX, для смены слайдов на презентации и как пульт управления воспроизведением мультимедиа. Плюс, Samsung выпустил S-Pen SDK для сторонних разработчиков софта – таким образом, возможности S-Pen будут расширяться по мере интеграции его в новые приложения. Некоторые, такие как Snapchat и YouTube, уже поддерживают S-Pen.

Дизайн

Когда мы говорим о том, что у Note 9 новый дизайн (по сравнению с Note 8), мы не шутим. Хотя казалось бы...

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

На этом фото Galaxy Note 8 и Galaxy Note 9.

Тем не менее. Помимо новой цветовой гаммы (а она очень интересная), камера и сканер отпечатков пальцев на Note 9 расплагаются иначе, нежели на Note 8. А это важно.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Одной из главных претензий пользователей к Galaxy Note 8 было расположение камеры и сканера отпечатков в одном блоке. Из-за этого пользователи часто попадали пальцем в объектив, который, соответственно, очень быстро заляпывался. Теперь с этим покончено. Сканер расположен заметно ниже камеры: это не очень бросается в глаза, но вот с точки зрения эргономики такое расположение – большой шаг вперед.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Аккумулятор

Новый огромный аккумулятор емкостью 4000 мАч – именно то, чего так не хватало пользователям Note 8 (напомним, что его аккумулятор имеет емкость 3300 мАч; для сравнения, Galaxy S9+ с меньшим экраном оснащен аккумулятором 3500 мАч). Теперь фанаты Galaxy Note не будут чувствовать себя обделенными, а Note 9 по всем прикидкам должен спокойно работать 1-1,5 дня.

Экран

Про 6,4-дюймовый Quad HD+ Super AMOLED сказать пока особо нечего, кроме того, что это один из лучших дисплеев в мире и самый большой мобильный дисплей Samsung.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Память

Samsung решила обновить книгу рекордов и выпустила версию Galaxy Note 9 c 8 Гб оперативной памяти и накопителем 512 Гб. С учетом поддержки карт Micro SD 512 Гб, смартфон может работать с терабайтным объемом памяти, что сейчас является максимальным объемом, доступным на смартфонах.

DeX



Пара слов о технологии DeX, которая позволяет подключать Galaxy Note 9 к монитору, мыши, клавиатуре и превращает его в полноценный ПК на Android. При этом включается специальный рабочий стол, напоминающий Windows.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Если раньше для поддержки этого режима нужна была специальная док-станция, то теперь достаточно простого адаптера USB C – HDMI.

Фото: портал Москва 24/Дмитрий Бевза

Эволюция

Поведем первые итоги. Можно сказать, что новый Galaxy Note 9 – это эволюция линейки Note, плюс работа над ошибками. Причем эволюция в правильном направлении. Galaxy Note покупают, в первую очередь, ради стилуса – над ним и была произведена основная работа. Теперь S-Pen будет еще более продвинутым и функциональным. Поклонники серии будут довольны (а новый аппарат ориентирован, в первую очередь, на них).

А о том, что Galaxy Note 9 не только премиальный, но и нишевый товар, говорит цена устройства. Версия с 6 Гб оперативной памяти и накопителем 128 Гб будет стоить 70 тысяч рублей. Версия же с 8 ГБ ОЗУ и накопителем 512 Гб – 90 тысяч.

Дмитрий Бевза