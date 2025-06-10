Эксперт Бархота объяснил высокую стоимость NFT-изображений

Школьница лишилась более чем 20 миллионов рублей из-за кражи NFT-подарков из ее телеграм-аккаунта. В чем ценность этих виртуальных предметов и как защитить себя от мошенничества, разбиралась Москва 24.

Дорогая встреча

В Сети завирусилась история 16-летней столичной школьницы, у которой украли коллекцию NFT-подарков в телеграм-аккаунте. Она заметила пропажу после того, как сходила на прогулку с 20-летним знакомым из интернета.

Уточняется, что парень взял у девушки телефон, зашел в ее телеграм-профиль и сменил номер телефона на свой. Тем самым он смог присвоить себе 332 токена общей стоимостью 298 тысяч долларов, что равно примерно 23,6 миллиона рублей.

Как выяснилось позднее, молодой человек заранее спланировал преступление. В частности, вор обращался к пользователям одного из онлайн-форумов с просьбой подсказать, как лучше организовать похищение подарков.

При этом сама пострадавшая якобы получила токены от 30-летнего Руслана Золотова, которого называют одним из крупнейших держателей NFT в мире. По неподтвержденной информации, взамен школьница отправляла мужчине фотографии интимного содержания.

По сути, NFT представляют собой закодированные изображения, используемые в качестве цифровых активов, объяснил Москве 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота. При этом их можно конвертировать как в реальные деньги, так и в криптовалюту.

"Сами энтузиасты рынка увеличивают цену таких изображений за счет метода легенды. Например, есть риелторы, которые, продают квартиру подороже из-за того, что в ней жил величайший деятель культуры. Аналогичным образом это работает и здесь: утверждается, что NFT уникален и впоследствии за счет спекуляций возникает ажиотажный спрос", – объяснил специалист.



На данный момент рекордным по стоимости NFT-токеном является The Merge, который продали в 2025 году за 91,8 миллиона долларов (7,2 миллиарда рублей.) . Автор изображения – анонимный цифровой художник Пак.



Цифровая гигиена

Хотя NFT и обладают материальной стоимостью, вернуть их в случае кражи и привлечь злоумышленника к ответственности сложно, пояснил Андрей Бархота.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка По определению законодательства цифровые финансовые активы – это вещественное или нематериальное содержание, которое приносит постоянную прибыль. Классифицировать так токены нельзя. Скорее их можно определить как граффити или миниатюрные картинки. А судебные перспективы с мошенником, присвоившим себе такие изображения, сомнительны.

"С другой стороны, есть возможность доказать, что хищение NFT понесло невосполнимый ущерб. Допустим, если в нем был закодирован новый бренд компании, который нельзя было предавать огласке. Тогда похитителя получится обязать выплатить компенсацию", – уточнил эксперт.

Чаще всего злоумышленники получают доступ к аккаунтам с токенами по вине самих пользователей. Чтобы избежать этого, важно соблюдать базовые требования цифровой гигиены, заявил Москве 24 директор по информационной безопасности ГК "Элемент" Александр Дворянский.





Александр Дворянский директор по информационной безопасности ГК "Элемент" Обычно кражи приходятся на профили с простейшими паролями, состоящими только из цифр, например. Специальные роботы быстро подбирают эту комбинацию. Лучше устанавливать сложные пароли из букв, чисел и других символов.

"Еще эффективна двухфакторная аутентификация. При наличии такой защиты мошенники не смогут получить доступ к учетной записи без физического доступа к устройству или биометрическим данным", – добавил Дворянский.

Также не лишним будет поставить запрет на входящие звонки и сообщения для всех номеров, которых нет в контактах. В противном случае аферистам будет проще проверить, активен ли аккаунт, а также связаться с пользователем и обманом выманить у него личные данные, резюмировал эксперт.

