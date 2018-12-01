Зрительское голосование за номинантов Премии "Большая цифра" началось

29 января Национальная Премия в области многоканального цифрового телевидения "Большая цифра" отметит десятилетний юбилей. Поэтому, по замыслу организаторов, она должна стать особенной.

Фото: предоставлено пресс-службой

За право называться лучшими по итогам уходящего года посоревнуются мультисервисные операторы, производители и разработчики оборудования и ПО; российские и иностранные телеканалы; порталы линейного вещания. Оценивать номинантов будет профессиональное жюри под председательством Анатолия Григорьевича Лысенко, президента Международной Академии Телевидения и Радио, генерального директора Общественного Телевидения России.

Зрители же по традиции имеют возможность выразить свое мнение в категории "Телеканалы". Выбор победителя пройдет в формате открытого голосования, которое начнется на официальном сайте премии 1 декабря и завершится 17 декабря.

В этом году нишевые каналы, представленные на российском ТВ, будут бороться за престижную отраслевую награду в следующих номинациях:

– Документально-познавательный телеканал

– Социально-политический телеканал

– Спортивный телеканал

– Музыкальный телеканал

– Фильмовый телеканал

– Телеканал сериалов

– Детский телеканал:

• 0+

• 6+

– Недетский телеканал

– Развлекательный телеканал

– Телеканал по интересам:

– Живая природа

– Путешествия и туризм

– Кулинария

– Дом и сад

– Автомобили

Отдать собственный голос и тем самым помочь своим фаворитам вырваться в лидеры онлайн-соревнования можно в течение двух недель и только один раз в 24 часа. Результаты голосования появятся на официальном сайте Премии после окончательного подведения итогов 18 декабря. Торжественная церемония награждения и вручение приза зрительских симпатий победителям состоится 29 января в рамках 10-й Национальной Премии "Большая цифра".