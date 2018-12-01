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1 декабря, 12:00

Зрительское голосование за номинантов Премии "Большая цифра" началось

технологии

29 января Национальная Премия в области многоканального цифрового телевидения "Большая цифра" отметит десятилетний юбилей. Поэтому, по замыслу организаторов, она должна стать особенной.

Фото: предоставлено пресс-службой

За право называться лучшими по итогам уходящего года посоревнуются мультисервисные операторы, производители и разработчики оборудования и ПО; российские и иностранные телеканалы; порталы линейного вещания. Оценивать номинантов будет профессиональное жюри под председательством Анатолия Григорьевича Лысенко, президента Международной Академии Телевидения и Радио, генерального директора Общественного Телевидения России.

Зрители же по традиции имеют возможность выразить свое мнение в категории "Телеканалы". Выбор победителя пройдет в формате открытого голосования, которое начнется на официальном сайте премии 1 декабря и завершится 17 декабря.

В этом году нишевые каналы, представленные на российском ТВ, будут бороться за престижную отраслевую награду в следующих номинациях:

– Документально-познавательный телеканал
– Социально-политический телеканал
– Спортивный телеканал
– Музыкальный телеканал
– Фильмовый телеканал
– Телеканал сериалов
– Детский телеканал:
• 0+
• 6+
– Недетский телеканал
– Развлекательный телеканал
– Телеканал по интересам:
– Живая природа
– Путешествия и туризм
– Кулинария
– Дом и сад
– Автомобили

Отдать собственный голос и тем самым помочь своим фаворитам вырваться в лидеры онлайн-соревнования можно в течение двух недель и только один раз в 24 часа. Результаты голосования появятся на официальном сайте Премии после окончательного подведения итогов 18 декабря. Торжественная церемония награждения и вручение приза зрительских симпатий победителям состоится 29 января в рамках 10-й Национальной Премии "Большая цифра".

Премия "Большая цифра"–2019 проходит в рамках выставки-форума CSTB.Telecom&Media 2019.
Полный список номинаций, новости проекта и телеканалов-участников доступны по ссылке.
Для участия в голосовании необходимо зарегистрироваться на сайте.

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