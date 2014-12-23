Цены на технику в московских магазинах выросли на треть в декабре

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С конца ноября по 18 декабря стоимость электроники в столице выросла в среднем на треть, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий. Результаты мониторинга показали, что рост цен составил от 20 до 50 процентов в зависимости от категории товара.

Так, персональные компьютеры подорожали за три недели на 52,6%. Планшеты диагональю до 8 дюймов с поддержкой wi-fi выросли в цене на 26%. Ноутбуки и ультрабуки подорожали на 47,7% и 41,9% соответственно.

Цена телевизора с диагональю менее 32 дюймов выросла на 52%, более 32 дюймов – в среднем на 46%. Телевизоры с ультравысоким разрешением подорожали на 48,7%, их средняя стоимость теперь превышает 104 тысяч рублей.

По словам руководителя аналитического подразделения ДИТ Алексея Чукарина, обоснованный рост цен на электронику не превышает 12% для товаров личного потребления – смартфонов, планшетов и так далее. Для товаров длительного пользования – телевизоры и компьютеры – этот показатель составляет 15-17%. Как считают аналитики департамента, большая часть устройств на полках магазинов собрана несколько месяцев назад, и колебания курса валют не могли сказаться на ее себестоимости.

При этом повышение стоимости на компьютерное оборудование вполне объективно, так как из-за ситуации в Тайване выросли цены на комплектующие. Там из-за смены технологий производства временно приостановлен ряд крупных производственных мощностей. Рублевые цены на комплектующие последовали за мировыми. Процессоры подорожали сразу на 63,4%, жесткие диски – на 58,5%.

Отметим также, что в связи со скачками курса рубля тайваньский производитель электроники Asus остановил поставки устройств в Россию. Отгрузки компьютеров и гаджетов возобновятся только после стабилизации национальной валюты. Об этом 23 декабря сообщила газета "Коммерсант".

Напомним, за неделю с 15 по 21 декабря россияне потратили на покупку одежды и техники в несколько раз больше, чем год назад.

По данным исследования банка ВТБ 24, в магазинах электроники рост оборота на прошлой неделе составлял от 215 до 309 процентов в разные дни и в среднем вырос в 2,5 раза. В магазинах одежды рост оборота составлял от 256 до 436 процентов и в среднем увеличившись в 3,5 раза.

Как ранее сообщал M24.ru, столичные власти будут отправлять в Федеральную антимонопольную службу данные о завышенных ценах на смартфоны, планшеты, а также другую технику и электронику.

Так, аналитическая служба ведомства уже выявила необъяснимое подорожание на 25% Blu-ray проигрывателей, а также планы повышения цен у китайских производителей электроники. Свои сообщения о подорожаниях департамент будет основывать не на ценах в конкретных магазинах, а на данных в среднем по рынку.