Спектакль "Саломея" покажут в театре "Модернъ"

Фото: театр "Модернъ"

Спектакль "Саломея" по пьесе Оскара Уайльда покажут в театре "Модернъ" 27 ноября. В основе сюжета библейская притча о Саломее - дочери иудейской царицы Иродиады.

Согласно притче, в награду за танец Саломея попросила у тетрарха голову пророка Иоанна Крестителя на серебряном блюде.

Библейский сюжет в трактовке Уайльда достаточно смел. В свое время пьеса была запрещена цензурой. Дело в том, что Уайльд представил Саломею в образе роковой женщины, которая мстит пророку Иоканаану, за то, что тот трижды отверг ее страсть.

Саломея в спектакле режиссера Владимира Агеева – женщина с двойственной натурой. Красота героини прельщает всех, кроме пророка Иоканаана.

"Смотрит и не может оторвать от нее взгляд молодой сириец – начальник воинов-телохранителей. Мастерски играя на его чувствах, жестокая падчерица тетрарха просит показать ей пророка, голос которого уже вызывает в ней смутные желания плоти", - отметили в театре.

Но пророк Иоканаан равнодушен к Саломее. Вернее, ему удается подавить свою страсть к этой роковой женщине. И отвергнутая Саломея решает отомстить.

"Она просит принести ей на серебряном блюде голову Иконаана. Даже царь Ирод ужасается просьбе своей падчерицы, но он дал слово и будет вынужден его исполнить", - добавили в театре.

Режиссер Владимир Агеев акцентирует внимание на историко-философском контексте пьесы. Поэтому в прологе звучат строки стихи и проза, поэтов и мыслителей Серебряного века, затрагивающих проблемы взаимоотношения полов.

Спектакль "Саломея" также покажут 12 и 23 декабря. Билеты – 500 – 2500 рублей.