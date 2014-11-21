Спектакль Солы Моновой покажут в театре-клубе "Мастерская"

Сола Монова. Фото: sola-monova.com

Спектакль "Ты не бойся" 23 ноября представят зрителям в театре-клубе "Мастерская". Автор и режиссер постановки Сола Монова (Юлия Соломонова) – одна из самых читаемых поэтесс Рунета.

"На ее поэтический блог подписалось более 260 000 читателей. Этот спектакль – первая театральная постановка по стихам Солы", - отметили в "Мастерской".

В спектакле Сола исполнит одну из ролей. Также в постановке задействованы Яна Аносова, Ирина Большакова, Вера Шпак и Андрей Соломонов.

Спектакль длится 50 минут. Начало в 20.00. Также показы состоятся 28 ноября и 3, 7 декабря.

Билеты – 1100 рублей.