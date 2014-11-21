Спектакль Солы Моновой покажут в театре-клубе "Мастерская"

Сола Монова. Фото: sola-monova.com
Спектакль "Ты не бойся" 23 ноября представят зрителям в театре-клубе "Мастерская". Автор и режиссер постановки Сола Монова (Юлия Соломонова) – одна из самых читаемых поэтесс Рунета.
"На ее поэтический блог подписалось более 260 000 читателей. Этот спектакль – первая театральная постановка по стихам Солы", - отметили в "Мастерской".
В спектакле Сола исполнит одну из ролей. Также в постановке задействованы Яна Аносова, Ирина Большакова, Вера Шпак и Андрей Соломонов.
Спектакль длится 50 минут. Начало в 20.00. Также показы состоятся 28 ноября и 3, 7 декабря.
Билеты – 1100 рублей.
Сола МоноваПоэтесса, режиссер. Окончила ВГИК. Сола автор сборников "Левая книга", "Правая книга", LUBOFF ZLA.