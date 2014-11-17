Форма поиска по сайту

17 ноября 2014, 13:08

Спектакль по произведениям Сергея Довлатова покажут в театре "Мастерская"

Фото: m24.ru

Моноспектакль "Компромиссы" покажут в театре "Мастерская" 19 ноября. Режиссер Леонид Таранов взял за основу постановки произведения Сергея Довлатова "Компромисс" и "Соло на ундервуде".

Действие разворачивается в Советскую эпоху, но спектакль не теряет своей актуальности и в условиях современных реалий. Почему Довлатов так популярен в наши дни? Ответ на этот вопрос зрители получат, посмотрев "Компромиссы".

"В этой повести нет ангелов и нет злодеев… нет грешников и праведников нет", а есть просто люди – известные и неизвестные, свои и чужие, – жизнь которых превращена в бесконечный калейдоскоп абсурда", - отметили в театре.

Спектакль играет Леонид Таранов.

Начало в 19.00. Билет – 1000 рублей.

Сергей Довлатов - советский писатель и журналист, представитель третьей волны эмиграции. Начиная с 1978 года жил в Нью-Йорке. За двенадцать лет эмиграции он издал двенадцать книг, которые были переведены на большинство европейских языков, а также японский и китайский.
Сюжет: Театральный сезон 2015-го: спектакли и перформансы
театральные постановки Сергей Довлатов клуб Мастерская

