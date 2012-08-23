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Культура

23 августа 2012, 11:56

Дирижер Рождественский станет муз.руководителем Камерного театра

театр концерты Рождественский

ИТАР-ТАСС

Дирижер, народный артист СССР Геннадий Рождественский с 1 сентября возглавит московский Камерный музыкальный театр им. Покровского в качестве музыкального руководителя.

Главным дирижером театра останется народный артист России Владимир Агронский. Музыкальный руководитель - это новая должность, введенная в штатное расписание с приходом Рождественского, уточнили РИА Новости в пресс-службе театра.

"Рождественский когда-то уже занимал этот пост в Театре Покровского и совмещал его с должностью главного дирижера. После его ухода эту должность сократили. Теперь ее вновь вернули в штатное расписание. Главным дирижером театра остается Владимир Агронский", - рассказали в литчасти.

По словам представителя театра, Геннадий Рождественский будет определять репертуар и курс работы театра, а также осуществлять новые постановки. "В этом сезоне, в июне, состоится премьера спектакля "Три Пинто". Руководить работой над этим спектаклем в качестве дирижера-постановщика будет Рождественский", - пояснили в литчасти.

Геннадий Рождественский - один из крупнейших дирижеров XX века, пианист, композитор. В его репертуаре наряду с классическими широко представлены произведения современной музыки. Он первым познакомил слушателей с некоторыми ранее не исполнявшимися произведениями Шостаковича, Прокофьева. Из прокофьевской музыки к спектаклям "Евгений Онегин", "Борис Годунов" и кинофильму "Пиковая дама" Рождественский сделал сюиту "Пушкиниана".

Московский государственный академический Камерный музыкальный театр им. Покровского основан Борисом Покровским в 1972 году. Театр известен тем, что основу его репертуара составляют редкие и малоизвестные произведения. Там впервые прозвучали оперы современных композиторов - "Шинель", "Коляска", "Свадьба", "Братья Карамазовы" Холминова, "Жизнь с идиотом" Шнитке, "Граф Калиостро" Таривердиева, "Бедная Лиза" Десятникова и другие.

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