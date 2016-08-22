Театр Вахтангова уехал в Китай с "Маскарадом"

В Пекине артисты покажут один из лучших спектаклей театра "Маскарад"

Фото: vakhtangov.ru

Театр имени Вахтангова повезет в Китай один из лучших своих спектаклей – "Маскарад" – по одноименной драме Михаила Лермонтова в постановке Римаса Туминаса. Сегодня актеры, задействованные в этой постановке, отправилась на гастроли в Пекин, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Вахтанговского театра Кирилла Крока.

Как передает пресс-служба Вахтанговского театра, показы "Маскарада" пройдут 25, 26 и 27 августа в Пекине на сцене Большого театра Китая в рамках Международного фестиваля искусств.

Спектакль был постановлен Римасом Туминасом в 2010 году. В главных ролях – Евгений Князев, Лидия Вележева, Мария Волкова / Ольга Немогай и Леонид Бичевин.

В спектакле звучит легендарный вальс Арама Хачатуряна, написанный для вахтанговского "Маскарада" 1941 года и посвященный композитором непревзойденной исполнительнице роли Нины Алле Александровне Казанской. "Маскарад" Римаса Туминаса стал постоянным участником российских и международных театральных фестивалей.

Театр имени Вахтангова не первый раз посетит Китай с гастролями. В конце минувшего года в рамках 6-й Театральной Олимпиады в Пекине с успехом прошел спектакль "Бесы" в постановке выдающегося режиссера Юрия Любимова по одноименному роману Достоевского.

28 августа вахтанговцы уже вернутся в Москву, но не надолго: уже 1 сентября артисты поедут в Уфу, где выступят в программе "Большие гастроли – 2016".