Театр Пушкина покажет "Меру за меру" на Эдинбургском фестивале

Показы постановки будут проходить в течение нескольких дней



Фото: teatrpushkin.ru/С. Ясир

Уже в этот вторник труппа Театра имени Пушкина покажет свой спектакль "Мера за меру" в рамках официальной программы Эдинбургского фестиваля, сообщила m24.ru пресс-служба театра.

Эдинбургский фестиваль считается одним из крупнейших в мире смотров сценических искусств, который ежегодно проходит в столице Шотландии в августе и длится почти месяц. Спектакль "Мера за меру" Театра Пушкина зарубежная публика сможет посмотреть целых шесть раз – 16, 17, 18, 19 и 20 августа.

Спектакль "Мера за меру" – первая копродукция Театра Пушкина и театральной компании Cheek by Jowl, созданной Декланом Доннелланом и Ником Ормеродом. Постановка стала одним из ярких культурных событий столицы. Спектакль был выдвинут на соискание национальной театральной премии "Золотая Маска" в пяти номинациях – как лучший спектакль большой формы в драме, а также в частных номинациях за лучшую режиссуру (Деклан Доннеллан), лучшую мужскую роль (Андрей Кузичев), лучшую работу художника в драматическом театре (Ник Ормерод). Сергей Скорнецкий стал лауреатом премии "Золотая Маска" за лучшую работу художника по свету.

Ранее "Меру за меру" уже смотрели зрители в нескольких европейских странах, таких как Испания, Франция и Великобритания, куда театр приезжал с гастролями. В январе этого года постановка открывала фестиваль Shakespeare 400 Chicago, приуроченный к 400-летию со дня смерти Шекспира, а буквально две недели назад его смогли увидеть зрители юбилейного 200-го Шекспировского фестиваля в датском замке Кронборг.