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Культура

15 января 2015, 12:19

Детский weekend: играем в сыщиков и отправляемся в Нарнию

театр игры мастер-классы время с детьми

Мастер-класс для юных сыщиков, картофель под микроскопом и спектакль "Принц Каспиан" о путешествии в сказочную страну Нарнию. Как провести выходные с ребенком – в материале M24.ru.

Фото: evrika-park.ru

Учимся быть сыщиками

Где: "Эврика-парк"

Когда: 17 января в 14.00-15.30

Сколько стоит: 600 рублей, необходимо зарегистрироваться здесь


"Эврика-парк" в субботу превратится в криминалистическую лабораторию, где дети смогут примерить на себя роли сыщиков и освоить секретные техники великих шпионов.

Юным участникам мастер-класса "Гениальный сыщик" предстоит раскрывать тайны коварных преступлений и постигать криминалистические приемы. Например, ребята научатся снимать отпечатки пальцев, делать исчезающие чернила и разгадывать шифры.

Фото: darwinmuseum.ru

Изучаем микроорганизмы

Где: Дарвиновский музей

Когда: 17 января в 13.00 и 15.00, 18 января в 12.00, 14.00 и 15.30

Сколько стоит: 200 рублей, купить билет необходимо за 30 минут до начала сеанса (запись по телефонам +7(499) 132-10-47 и +7 (499) 134-61-24. Дети до 8 лет посещают занятия с родителями


В лаборатории Дарвиновского музея проходят занятия "Мир под микроскопом". Здесь можно изучать одноклеточные и многоклеточные организмы, невидимые невооруженному глазу.

Участники мастер-класса узнают, как устроен микроскоп и увидят в его объективе такие привычные вещи, как, к примеру, картофель.

Отправляемся в Нарнию

Где: театр на Малой Бронной

Когда: 17 января в 12.00

Сколько стоит: от 200 до 1000 рублей


В театре на Малой Бронной идет спектакль "Принц Каспиан", поставленный по одноименной повести Клайва Льюиса.

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"Принц Каспиан" - это четвертая часть цикла "Хроники Нарнии", рассказывающего о волшебной стране, где живут колдуны, фавны и говорящие животные. Сказки Льюиса наполнены христианскими идеями, изложенными в доступном для маленьких читателей виде.

"Принц Каспиан" был экранизирован в Голливуде в 2008 году.

Фото: .teatrmagic.ru

Окунаемся в мир иллюзий

Где: Московский театр Иллюзии

Когда: 17 января в 17.00

Сколько стоит: от 350 рублей


Смотреть чудеса и магические трюки отправляйтесь в Театр Иллюзий. Здесь на спектакле "Парад аттракционов" можно будет увидеть трюки великих Гудини, Соркара и Копперфильда в авторской интерпретации московских артистов. Маги будут летать, спать на лампах и разрезать ассистенток на части.

Фото: ethnomir.ru

Держим курс на Восток

Где: "Этномир"

Когда: 17 и 18 января с 10.00

Сколько стоит: 400 рублей (льготный – 200)


В "Этномире" 17 и 18 января – праздник Японии. Гости будут постигать японскую нумерологию, узнают, что такое фестиваль Сецубун и почему японцы так почитают сакуру.

Детей ждут мастер-классы по созданию традиционных японских игрушек и кукол, а взрослые в это время будут постигать каллиграфию. Кроме того, на празднике можно будет всей семьей играть в японскую версию игры "Камень, ножницы, бумага".

Как добраться до "Этномира"

"Этномир" находится неподалеку от Наро-Фоминска, в 111 километрах от Москвы. Доехать до него на собственном автомобиле можно по Киевскому или по Минскому шоссе. Парковка у входа в парк бесплатная.

Каждый выходные в 10.00 от станции метро "Молодежная" в "Этномир" отправляется автобус, стоимость проезда – 1000 рублей для взрослых и 800 для детей. В стоимость входит билет в парк. В сторону столицы автобус выезжает в 19.00.

Кроме того, добраться до "Этномира" можно от станции "Балабаново". До нее идет электричка с Киевского вокзала. Далее нужно будет взять такси.

Сюжет: Выходные с ребенком: квесты, мастер-классы и фестивали

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