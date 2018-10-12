Мослекторий покажет лекцию Иосифа Райхельгауза о превратностях творческих профессий

Фото: из личного архива Иосифа Райхельгауза/

29 октября в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция проекта "Мослекторий" по теме – "Режиссер и артист: технология профессий".

Почему уже больше ста лет во всем мире остается актуальной противоречивая система Станиславского? Легко ли передать зрителю бурю эмоций? Сколько жизней актер может прожить в одном спектакле? И как с помощью театра артист и зритель могут лучше познать себя? Об этом расскажет Иосиф Райхельгауз, народный артист России, режиссер, основатель и художественный руководитель Московского театра "Школа современной пьесы".

Смотрите 29 октября в 19:00 на этой странице или портале "Мослектория". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.