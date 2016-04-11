LIVE: закат древнегреческой цивилизации на словах и на деле

11 апреля в библиотеке-читальне имени Тургенева звезды театра и кино и профессора МГУ, ВШЭ и ГИТИСа проведут вечер античной драмы. Мероприятие проходит в рамках цикла "Вдумчивые чтения" и приурочено к Году Греции в России.

Вначале актеры инсценируют отрывки великих античных произведений, а потом вместе с экспертами и гостями вечера попытаются понять, почему цивилизация Древней Греции пришла к упадку и можно ли было этого избежать.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.