LIVE: закат древнегреческой цивилизации на словах и на деле

11 апреля в библиотеке-читальне имени Тургенева звезды театра и кино и профессора МГУ, ВШЭ и ГИТИСа проведут вечер античной драмы. Мероприятие проходит в рамках цикла "Вдумчивые чтения" и приурочено к Году Греции в России.
Вначале актеры инсценируют отрывки великих античных произведений, а потом вместе с экспертами и гостями вечера попытаются понять, почему цивилизация Древней Греции пришла к упадку и можно ли было этого избежать.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 11 апреля в 19:00
- Что: театрализованная читка
- Кто: актеры театра и кино, профессора столичных вузов
- Кому смотреть: историкам
В ожидании трансляции смотрите: