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Культура

11 апреля 2016, 00:16

LIVE: закат древнегреческой цивилизации на словах и на деле

театр спектакли прямые трансляции Библиотека имени Тургенева Москва онлайн Москва онлайн: спектакли смотреть онлайн на m24.ru Античность

11 апреля в библиотеке-читальне имени Тургенева звезды театра и кино и профессора МГУ, ВШЭ и ГИТИСа проведут вечер античной драмы. Мероприятие проходит в рамках цикла "Вдумчивые чтения" и приурочено к Году Греции в России.

Вначале актеры инсценируют отрывки великих античных произведений, а потом вместе с экспертами и гостями вечера попытаются понять, почему цивилизация Древней Греции пришла к упадку и можно ли было этого избежать.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 11 апреля в 19:00
  • Что: театрализованная читка
  • Кто: актеры театра и кино, профессора столичных вузов
  • Кому смотреть: историкам

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