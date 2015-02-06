Театр онлайн: "7 пальцев” на сцене Московского театра мюзикла

Фото: предоставлено организаторами

С 10 февраля по 1 марта в Московском театре мюзикла проходят гастроли канадского театра “7 пальцев”. В рамках мирового турне иностранные актеры покажут российским театралам премьерный спектакль “Кухня. Откровения”.

С помощью оригинальных танцевально-акробатических номеров актеры расскажут самые простые истории из жизни обычных людей, которых судьба свела на одной кухне.

Прямую трансляцию генеральной репетиции смотрите на портале Москва онлайн, начало в 19.00.