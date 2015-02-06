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Культура

06 февраля 2015, 11:45

Театр онлайн: "7 пальцев” на сцене Московского театра мюзикла

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Фото: предоставлено организаторами

С 10 февраля по 1 марта в Московском театре мюзикла проходят гастроли канадского театра “7 пальцев”. В рамках мирового турне иностранные актеры покажут российским театралам премьерный спектакль “Кухня. Откровения”.

С помощью оригинальных танцевально-акробатических номеров актеры расскажут самые простые истории из жизни обычных людей, которых судьба свела на одной кухне.

Прямую трансляцию генеральной репетиции смотрите на портале Москва онлайн, начало в 19.00.

  • Когда: 9 февраля, 19.00
  • Что: генеральная репетиция
  • Кто: канадский театр “7 пальцев”
  • Кому смотреть: театралам
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро Москва онлайн

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