05 октября 2012, 16:49

Театр "Новая опера" получил нового директора

Дмитрий Сибирцев. Фото: vk.com

Новым директором московского театра "Новая Опера" стал пианист, концертмейстер и оперный певец Дмитрий Сибирцев. Его кандидатура была выбрана по итогам конкурса, объявленного департаментом культуры столицы 29 августа.

Участники должны были предоставить планы развития театра по всем областям. Всего поступило шесть заявок. Как отмечается на сайте департамента, большинство из кандидатов предлагали превратить оперный театр в театр оперы и балета, несмотря на то, что здание театра не приспособлено к таким постановкам.

Сибирцев в своей концепции предполагает привлечение в театр известных артистов, дирижеров, режиссеров и художников-постановщиков, проведение для солистов труппы мастер-классов с выдающимися вокалистами, тесное сотрудничество с другими московскими театрами, прокат на сцене "Новой оперы" постановок спектаклей оперных театров Европы и Америки, расширение географии гастролей труппы и солистов, улучшение инфраструктуры здания, повышение качества обслуживания и информирования о новостях театра.

Контракт с Сибирцевым подписан с 7 октября 2012 года сроком на один год. Предыдущим директором "Новой Оперы" был Сергей Лысенко, контракт с которым был расторгнут департаментом культуры Москвы в одностороннем порядке в связи с претензиями к его организационной и финансово-хозяйственной деятельности, отмечают "Известия".

Дмитрий Сибирцев является видной фигурой в мире оперы. Закончив фортепианный факультет Уральской Государственной консерватории им. М. Мусоргского он начал карьеру как пианист и концертмейстер. Более чем на десяти Всероссийских и Международных конкурсах был удостоен дипломов в номинации "Лучший концертмейстер". Сибирцев является организатором оперного фестиваля "Басы XXI века", с 2006 года является также худруком и продюсером арт-проекта "Тенора XXI века", в программах которого выступает как вокалист и пианист. Был удостоен премии "Национальное достояние" и награжден золотым орденом "Служение искусству".

