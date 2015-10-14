Детский музыкальный театр представит премьеру "Пеппи Длинныйчулок"

Фото предоставлено пресс-службой

16 октября Детский музыкальный театр юного актера представит премьеру нового спектакля "Пеппи Длинныйчулок". Как сообщает пресс-служба театра, постановка пройдет в сопровождении симфонического оркестра – Президентского оркестра России.

Главными героями спектакля станут дети. Юные артисты выступят со сложными вокальными партиями. У каждого из них своя особенная роль, которых в мюзикле более шестидесяти – школьники, клоуны, пираты, жулики.

Сказка Астрид Линдгрен "Пеппи длинныйчулок" увидела свет семьдесят лет назад. Писательница придумала озорную рыжую девочку, когда ее дочь Карин заболела, и каждый вечер рассказывала ей новую историю о самой сильной девочке мира.