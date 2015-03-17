В театре "Модернъ" представят спектакль "Стриндберг. Пляски"

Фото: пресс-служба театра "Модернъ"

18 марта и 3 апреля в театре "Модернъ" пройдет спектакль "Стриндберг. Пляски". Как отмечают в пресс-службе театра, постановка достойна внимания как искушенной публики, так и придирчивых театральных критиков.

В своей постановке режиссер Владимир Агеев перевел мистический конфликт пьесы в плоскость семейных неурядиц. В основе спектакля – произведения Августа Стриндберга "Пляски смерти" и Фридриха Дюрренматта "Играем Стриндберга".

Действие повествует о жизни супругов Эдгара и Элис до их серебряной свадьбы. Муж и жена часто ссорятся, унижают друг друга, но при этом любят. На прочность союз проверит приехавший кузен Элис по имени Курт. Он должен стать наблюдателем, но в какой-то момент оказывается вовлеченным в отношения супругов.

"Спектакль рассчитан на зрителей тонких, ищущих в хаосе мироустройства гармонию жизни и ее смысл", - сообщается в пресс-релизе.

Стоимость билетов - от 500 до 2500 рублей.