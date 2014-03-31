В Подмосковье снизили стоимость проезда в социальном такси

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В Подмосковье введены территориальные коэффициенты для расчета стоимости поездки в социальном такси. Теперь за проезд на машине с подъемником будут брать 17,4 рублей за километр, сообщила министр соцзащиты Московской области Ольга Забралова.

По ее словам, это позволит снизить стоимость услуги. Кроме того, теперь маломобильным гражданам услуги социального такси будут предоставляться не только для поездок по Московской области, но и по Москве.

Ежегодно службой социального такси пользуется более четырех тысяч человек. Для получения этой услуги людям с ограниченными возможностями необходимо обратиться в учреждение социального обслуживания по месту жительства.