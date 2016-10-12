Москвичи получат больше возможностей для свободного общения

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Абонентами сотовых операторов в России являются более 251 миллиона человек, в столичном регионе количество SIM-карт оценивается более чем в 43 миллиона. Все чаще при выборе тарифа важным критерием для пользователя является наличие безлимитных опций. И оператор Tele2, начавший работать в Москве год назад, первым на российском рынке мобильной связи предложил своим абонентам тариф с безлимитными голосовыми вызовами – причем не только внутри сети, но и на номера других операторов столичного региона.

"В октябре исполняется год с момента запуска Tele2 в Московском регионе. Мы хотим заметно отметить это событие и предложить нашим абонентам еще больше возможностей для свободного общения. Компания запускает уникальный тариф "Говорит Москва". Теперь пользователи смогут неограниченно звонить на все мобильные и городские номера телефонов региона", – рассказал директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин.

Новый тарифный план позволяет неограниченно звонить на номера Москвы и области, также пользователь получает 1 Гб интернет-трафика и 100 SMS за 599 рублей в месяц. Подключиться к тарифу можно только до конца 2016 года.

Кроме того, в рамках нового тарифного плана приложение WhatsApp будет бесплатными и безлимитными. Трафик, генерируемый при отправке и получении сообщений через мессенджер, не будет расходовать объем интернета, включенный в пакет.

По данным газеты "Ведомости", представители "большой тройки" пока не говорят о том, собираются ли они последовать примеру Tele2.