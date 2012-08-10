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Связь

10 августа 2012, 12:52

Сохранение сотового номера при смене оператора будет платным

тарифы связь сотовые сети

ИТАР-ТАСС

Минкомсвязи опубликовало поправки к проекту закона, позволяющему абонентам с 2014 года сохранять свой номер сотового телефона при переходе от одного оператора к другому: теперь министерство предлагает сделать эту услугу платной.

Поправка предложена ввиду того, что услуга "не обеспечивает безопасность или иные жизненные интересы граждан". Тариф не должен превышать 100-200 рублей, пишет сегодня издание "Коммерсантъ".

По предварительным оценкам, платным переносом в первый год после запуска услуги могут воспользоваться около 5% абонентов, в то время как бесплатный переход привлек бы 15% абонентов.

Введение услуги сохранения номера в России обсуждается с начала 2000-х годов. В прошлом году Минкомсвязи признало идею нецелесообразной из-за дороговизны. Затраты на модернизацию сетей связи могут составить до 12 миллиардов рублей.

Кроме того, необходимо создание базы данных перенесенных номеров. Такая база обойдется в 300 миллионов рублей, на ее поддержку понадобится 30 миллионов рублей ежегодно.

У новой услуги могут быть и негативные для пользователей последствия - временное повышение тарифов на услуги связи, поскольку операторы будут стремиться вернуть деньги, затраченные на модернизацию сети.

Сами операторы считают нормальным введение платы за сохранение номера. В большинстве стран эта услуга является платной.

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