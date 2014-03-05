Пересылка писем, открыток и бандеролей по России станет дороже на 5%

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) в среднем на 5,2% увеличивает тарифы на пересылку "Почтой России" открыток, писем и бандеролей внутри страны.

"В целях предоставления оператору почтовой связи возможности осуществлять гибкую тарифную политику... тарифы на услугу по пересылке установлены в виде предельных максимальных уровней", - сообщает в среду пресс-служба ФСТ.

Приказ ведомства направлен на регистрацию в Минюст и вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.