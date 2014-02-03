Правительство РФ планирует ввести абонентскую плату за электричество

Фото: ИТАР-ТАСС

Российские власти планируют ввести абонентскую плату за электричество. Этим нововведением планируется компенсировать затраты энергокомпаний на подключение "инвестиционной" недвижимости – квартир и коттеджей, предназначенных для сдачи в аренду.

Как пишет "Коммерсантъ", в ежемесячных платежах граждан будет выделена доля, - абонентская плата, - которую закрепят как оплату услуг по передаче электроэнергии. При этом платеж для обычных потребителей не изменится, а в некоторых случаях даже может уменьшиться. Сейчас потребитель оплачивает затраты на энергоснабжение пустующего или даже недостроенного жилья.

Однако в Федеральной службе по тарифам считают, что размер абонентской платы не может быть равен полной компенсации всех расходов сетей на строительство инфраструктуры. Как сказал глава ведомства Сергей Новиков, это должна быть часть стоимости, призванной перераспределить нагрузку.

Отметим, что правительство разрабатывает еще один проект, призванный уменьшить плату за энергию – так называемую соцнорму потребления. В соответствии с постановлением правительства РФ, принятом в июле 2013 года, с 1 июля 2014 года потребители, которые сумеют уложиться в определенную социальную норму, будут оплачивать электроэнергию по специальным "дешевым" тарифам. За киловатты сверх нормы придется платить по увеличенной стоимости.