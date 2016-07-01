Индексация тарифов ЖКУ вдвое ниже текущего уровня инфляции

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Столичные власти с 1 июля проиндексировали тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников, на фоне текущей инфляции в 16,6 процента совокупный рост коммунальных и жилищных тарифов составил с 1 июля 2016 года всего 7,4 процента.

Он отметил, что несмотря на экономическую ситуацию, индексация коммунальных тарифов ниже уровня инфляции сохраняется уже третий год подряд.

Решетников подчеркнул, что особое внимание уделяется защите социально уязвимых категорий населения – инвалидов, пенсионеров, малоимущих граждан – от последствий пересмотра тарифов. Так, город предоставляет субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг свыше 600 тысячам московских семей, у которых расходы на "коммуналку" превышают 10 процентов семейного бюджета (при федеральном стандарте в 22 процента). Это около 2 тысяч рублей в месяц на семью.

"Москва в цифрах": Новые тарифы ЖКУ

В этой связи одновременно с тарифами утверждены новые стандарты стоимости ЖКУ для собственников и нанимателей жилых помещений. Применительно к среднестатистической семье из трех человек это значит, что они получат субсидию, если их общий ежемесячный доход в 2016 году не превысит 86 тысяч рублей.

Кроме того, если рост платежа за коммунальные услуги выходит за пределы 7,5 процента, то у москвичей есть возможность обратиться в МФЦ своего района за субсидией на сумму превышения. Все средства, необходимые для адресной поддержки жителей, заложены в бюджет, отметил Решетников.