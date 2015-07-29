К зиме под Москвой сформируют танковую армию

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

К 1 декабря под Москвой сформируют новую танковую армию, сообщает ТАСС.

В состав армии, получившей название 1-й танковой, войдут Таманская мотострелковая и Кантемировская танковая дивизии. Кроме того, в новое объединение включат 27-ю Севастопольскую отдельную мотострелковую и 6-ю отдельную танковую бригады.

Отметим, что 1-я гвардейская танковая армия существовала в СССР, он прошла путь от Сталинграда до Берлина и существовала до 1988 года, входила в группу советских войск в Германии.

Кроме того, планируется заново сформировать 20-ю гвардейскую общевойсковую армию, которая также существует со времен ВОВ и принимала участие в вводе советских войск в Чехословакию (операция "Дунай").

По данным Генштаба, большой разницы в составе 1-й и 20-й армий не будет. В каждой из них появятся разведывательная и зенитная ракетная бригады, бригада материально-технического обеспечения, ракетные войска, артиллерия, вертолетный полк и подразделения беспилотников. Главное отличие – в бронетехнике: в танковой армии будет ожидаемо больше танков, в общевойсковой - машин пехоты.