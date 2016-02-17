LIVE: ретроспектива танкового сражения за Степановку в масштабе 1:16

22 февраля культурный центр "Меридиан" превратится в поле битвы, на котором радиоуправляемые танки будут сражаться за Степановку. Именно в этот день в 1943 году немецкие танковые дивизии штурмовали украинское село. В обороне приняли участие части 10-го и 18-го танковых корпусов 6-й армии Юго-Западного фронта.
В 11:00 начнется открытое сражение детской секции танкомодельного спорта. Основная битва намечена на 12:15. На поле выйдут также модели техники, воевавшие не на Восточном фронте, а служившие союзникам антигитлеровской коалиции. Мероприятие проводится при поддержке Федерации танкомодельного спорта.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 22 февраля в 11:00
- Что: сражение радиоуправляемых танков
- Кто: спортсмены
- Кому смотреть: патриотам
