Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля 2016, 16:24

Спорт

LIVE: ретроспектива танкового сражения за Степановку в масштабе 1:16

22 февраля культурный центр "Меридиан" превратится в поле битвы, на котором радиоуправляемые танки будут сражаться за Степановку. Именно в этот день в 1943 году немецкие танковые дивизии штурмовали украинское село. В обороне приняли участие части 10-го и 18-го танковых корпусов 6-й армии Юго-Западного фронта.

В 11:00 начнется открытое сражение детской секции танкомодельного спорта. Основная битва намечена на 12:15. На поле выйдут также модели техники, воевавшие не на Восточном фронте, а служившие союзникам антигитлеровской коалиции. Мероприятие проводится при поддержке Федерации танкомодельного спорта.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 11:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 22 февраля в 11:00
  • Что: сражение радиоуправляемых танков
  • Кто: спортсмены
  • Кому смотреть: патриотам

В ожидании трансляции смотрите:


Ссылки по теме


Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
танки соревнования Великая Отечественная война прямые трансляции Москва онлайн Москва онлайн: соревнования смотреть онлайн на m24.ru танкисты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика