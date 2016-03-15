Подмосковный музей "Истории танка Т-34" реконструируют в 2017 году

Фото: museum-t-34.ru

Департамент строительства Москвы объявил конкурс на строительство и реконструкцию музея "Истории танка Т-34", сообщили в ведомстве.

Музейный комплекс общей площадью около 11 тысяч квадратных метров находится в деревне Шолохово Мытищинского района Подмосковья.

Работы будут проходить в два этапа:



Возведение нового здания с полным инженерным обеспечением;

Реконструкция существующего здания музея площадью 417,4 квадратных метра с обустройством перехода в новое здание.

"Специальный репортаж": Танк Т-34

Площадь нового четырех этажного корпуса превысит четыре тысячи квадратных метров. На первом этаже разместятся фойе, выставочный зал, гардероб, киоск с сувенирной продукцией, буфет. На втором – экспозиционные залы, по периметру которых установят 3-D экраны, проекторы и настенные экраны. Здесь также предусмотрен зал на 195 посадочных мест для проведения культурно-массовых мероприятий.

На третьем этаже архитекторы предусмотрели библиотеку с читальным залом, реставрационные и макетные мастерские с металло- и деревообрабатывающими станками. В новом здании также будут располагаться фондохранилище на 30 тысяч экспонатов, медицинский пункт и другие административно-бытовые помещения.

Стоимость работ не должна превысить 490 миллионов рублей. Реконструкцию музея завершат в течение 14,5 месяцев со дня подписания госконтракта.

Единственный в мире музейный комплекс "История танка Т-34" посвящен созданию, фронтовой биографии и бессмертной славе боевой машины – легендарной "Тридцатьчетверки", которая по итогам ХХ столетия была признана шедевром мирового танкостроения. Экспозиция музея подробно знакомит с общей историей танкостроения, с уникальными инженерными находками, благодаря которым Т-34 открыл собою новую эру в бронетанковых войсках, с боевыми перипетиями танкистов и танков на европейском и дальневосточном театрах военных действий.



Новое и старое здания объединят в единый архитектурный комплекс со светопрозрачными конструкциями для помещений танкового парка. Для повышения доступности объектов музейного комплекса маломобильным группам населения, здесь предусмотрены пандусы, тактильные указатели, лифты, санузлы.

На территории комплекса вдоль аллеи Славы появятся площадки для отдыха посетителей. Вся зона Музейного комплекса будет благоустроена, здесь высадят новые деревья и кустарники, появятся малые архитектурные формы. Проектом также предусмотрено устройство пяти открытых гостевых автостоянок.