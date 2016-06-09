Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня 2016, 15:47

Спорт

Танкисты научатся смотреть сквозь корпус бронемашин

Фото: images.globes.co.il

Командиры танков получат возможность смотреть на поле боя сквозь корпус – специальную нашлемную систему IronVision для этого разработала Elbit Systems, передает Defense News.

"Рентгеновское зрение" получается благодаря шлему с дисплеем и камерам, расположенным на корпусе машины. Последние обеспечивают круговой обзор, и информация выводится на дисплей, и в зависимости от поворота головы получается эффект "живой картинки".

Как утверждают создатели, изображение передается в полном цвете и у нее такой уровень детализации, чтобы показать бойцов, сопровождающих технику, на дальности до 300 метров.

IronVision разработан на основе авиационных систем с использованием технологий из перспективных истребителей F-35 Lightning II. "Рентгеновское зрение" публично покажут на выставке Eurosatory в Париже, она пройдет с 13 по 17 июня.

танки камеры нововведения жизнь в мире танкисты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика