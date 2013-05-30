Форма поиска по сайту

30 мая 2013, 21:14

Культура

На "Винзаводе" поставят танцевальный спектакль "Удивленное тело"

Фото: Пресс-служба

С 14 по 16 июня на "Винзаводе" состоится российская премьера уникального проекта "Удивленное тело". В премьерных показах будут танцевать шесть российских и две европейских танцовщицы. "Удивленное тело" представляет из себя танцевальный спектакль, исследующий вопросы хореографии. Центральную роль в нем играет именно тело и движение.

При этом на протяжении всего представления сохраняется острое напряжение между падением и равновесием. Танцовщик совершенно свободен, а сам спектакль поставлен с использованием коротких импровизаций.

Премьера спектакля, поставленного хореографом Франческо Скаветтой, прошла в Буэнос-Айресе в 2010 году. За все время выступлений постановку показали в 16 странах.

Начало спектаклей – в 20:00, стоимость билетов – от 350 рублей.

