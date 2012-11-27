В театре Пушкина пройдет премьера танцевального спектакля "Кармен"

Анжелика Холина. Фото: ИТАР-ТАСС

Премьера спектакля "Кармен" в постановке литовского хореографа Анжелики Холиной пройдет 27 ноября на сцене драматического театра имени Пушкина.

Самый первый показ спектакля состоялся в октябре этого года в Вильнюсе. Особенность постановки заключается в том, что это хореографический спектакль в исполнении драматических артистов, сообщает РИА Новости. По словам хореографа, сейчас ее увлекает цель - научить артистов танцевать.

Театр танца Холиной (А|CH) основан в 2000 году в Литве. Анжелика Холина известна московской публике работами в театре имени Вахтангова: "Берег женщин" и "Анна Каренина". В этих постановках содержание также передается без слов: при помощи танца и жестов.

Актриса Ольга Лерман, исполнившая главную роль в "Анне Карениной", получила за премию "Хрустальная Турандот" за лучший театральный дебют. Именно эта артистка играет в новой постановке Кармен. Образ Хосе воплотил другой актер театра Вахтангова - Леонид Бичевин. Роль Тореадора исполнит актер Театра Романа Виктюка Алексей Нестеренко.

Холина рассказала, что очень довольна исполнителями спектакля на музыку Жоржа Бизе и Родиона Щедрина. "Процесс работы был интересным, а самое важное и трудное — постараться влюбить артистов в материал", — отметила она.