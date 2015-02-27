В ЗИЛе 8 марта отметят танцами и дегустацией тропических напитков

Фото: M24.ru/Александр Авилов

7 марта в Культурном центре ЗИЛ устроят праздничную программу, приуроченную к Международному женскому дню. Здесь пройдут танцевальные мастер-классы и будет организована дегустация тропических напитков, сообщает пресс-служба центра.

Гости ЗИЛа смогут попробовать тропические коктейли от известного кубинского бармена Хорхе Бланко. Он, кроме того, поделится с участниками дегустации секретами своего мастерства.

В 16.00 начнутся выступления и мастер-классы от школы капоэйры, студии социальных танцев, ансамбля бального танца Бруно Белоусова и участников чемпионатов Москвы и России по спортивным и бальным танцам.

В 17.00 стартует концерт, в котором примут участие солисты театра "Балет Москва" и коллективы ЗИЛа. Зрители увидят номер, вдохновленный творчеством звезды мюзиклов Кармен Миранды и фольклорно-хореографическое представление. Артисты "Балета Москва" покажут па-де-де из балета "Дон Кихот" Людвига Минкуса (хореография Мариуса Петипа).