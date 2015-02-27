В ЗИЛе 8 марта отметят танцами и дегустацией тропических напитков

Фото: M24.ru/Александр Авилов
7 марта в Культурном центре ЗИЛ устроят праздничную программу, приуроченную к Международному женскому дню. Здесь пройдут танцевальные мастер-классы и будет организована дегустация тропических напитков, сообщает пресс-служба центра.
Гости ЗИЛа смогут попробовать тропические коктейли от известного кубинского бармена Хорхе Бланко. Он, кроме того, поделится с участниками дегустации секретами своего мастерства.
В 16.00 начнутся выступления и мастер-классы от школы капоэйры, студии социальных танцев, ансамбля бального танца Бруно Белоусова и участников чемпионатов Москвы и России по спортивным и бальным танцам.
В 17.00 стартует концерт, в котором примут участие солисты театра "Балет Москва" и коллективы ЗИЛа. Зрители увидят номер, вдохновленный творчеством звезды мюзиклов Кармен Миранды и фольклорно-хореографическое представление. Артисты "Балета Москва" покажут па-де-де из балета "Дон Кихот" Людвига Минкуса (хореография Мариуса Петипа).
Считается, что изначально родоначальником праздника стал "марш пустых кастрюль", который провели 8 марта 1857 года работницы текстильной промышленности Нью-Йорка в знак протеста против недостойных условий труда и низкой заработной платы. В России 23 февраля (8 марта) 1917 года во время начала беспорядков, которые переросли в Февральскую революцию, работницы-текстильщицы Петрограда объявили забастовку.
Международный женский день был популярен во всем мире в 1910-1920-е годы, но затем его популярность сошла на нет. В России 8 марта впервые отметили в 1913 году.
С 1966 года Международный женский день стал в СССР официальным праздником. Постепенно 8 марта перестало ассоциироваться с борьбой женщин против дискриминации и превратилось в праздник всех женщин.
