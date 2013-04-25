В Культурном центре "ЗИЛ" пройдет танцевальный перформанс

Фото: ИТАР-ТАСС

26 апреля в Культурном центре "ЗИЛ" пройдет уникальный танцевальный перформанс "Пространство freestyle". Проходить он будет в холлах и на лестницах клубной части центра, так что зрители примут в нем непосредственное участие.

Осваивать архитектурные формы и стирать грань между сценой и зрителем будут российское объединение танцоров FarFor и французское Philippe Almeida.

Творческое объединение FarFor появилось в 2011 году как союз freestyle-танцоров, участвовавших в постановке легендарного французского хореографа Филиппа Алмейда "Метаморфозы".

FarFor продвигает идеологию танцевальной импровизации и сочетает пластику street-dance направлений, смешивая такие жанры, как брейк-данс, поппинг и хип-хоп с видео-инсталляциями и перформансом.

В команду FarFor входят известные танцоры, включая лидера Banzay, дающего мастер-классы по всей России, СНГ и в Китае. К тому же FarFor участвует в известном французском экспериментально-хореографическом проекте Pro Phenomen, сотрудничающим с "Мадонной" и другими исполнителями.

FarFor выступал на многих международных street-dance форумах: Juste Debout (Франция), Dance Delight (Финляндия), Funkin Stylez (Германия), Keep on Dancing (Китай), Dance Forever (Нидерланды).

Филипп Алмейда aka Фаес (Physs) - известный французский танцор и хореограф, участник и организатор таких проектов как Section C, Serial Steppers, Pro Phenomen.

Творческий подход Филиппа Алмейда формировался в среде танцевального андеграунда, а его коллектив участвовал в проектах с такими мировыми звездами, как Мэрайя Кери, Том Джонс и MC Solar.

Начало представления - в 19:00, вход свободный.