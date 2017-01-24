Форма поиска по сайту

24 января 2017, 15:55

Культура

"Москва онлайн" покажет гала-концерт в честь 140-летия "Лебединого озера"

25 февраля Культурный центр ЗИЛ приглашает на гала-концерт, приуроченный к 140-летию со дня премьеры великого русского балета на музыку Петра Чайковского "Лебединое озеро". В этот день на сцену выйдут солисты Большого театра, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, "Кремлевского балета", "Балета Москва" и воспитанники столичных хореографических училищ. Выступления дополнит встреча с народным артистом России Андрисом Лиепой. Он расскажет о своем восприятии партии Принца. На сцену также выйдет искусствовед Роман Володченков – познакомит зрителей с историей "Лебединого озера" и его интерпретациями.

Смотрите прямую трансляцию на портале "Москва онлайн" 25 февраля в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

