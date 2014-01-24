День студента: развлечения для гиков и спортсменов

Более миллиона столичных студентов в субботу, 25 января, отметят Татьянин день. Бесплатные музеи, хип-хоп концерт, уличные танцоры, глинтвейн и сэндвичи - о том, как провести День студента, читайте в гиде сетевого издания M24.ru.

Парки

Фото: M24.ru

“Сокольники”

Главной площадкой празднования Татьяниного дня станут “Сокольники”. Здесь ожидаются рэп-баттлы, фотостудия на колесах, строительство снежной крепости, ярмарка, флешмобы, соревнования по BMX, катание на катке по флаерам и студенческому и бесплатный глинтвейн как приятный бонус. Кульминацией праздника станет концерт на катке “Лед” c участием Глюкозы, T-Killah и Влада Соколовского в 16:00. Также в субботу в парке пройдет "Велозима" с тест-драйвом зимних велосипедов, велокино и конкурсом велосипедных идей.

“Парк Горького”

Парк призывает одеться теплее и приглашает на две экскурсии по Нескучному саду. Первая – пешком с палками для скандинавской ходьбы, вторая - на лыжах (лыжи нужно приносить с собой). В программе – знакомство с домиком, где снимают “Что? Где? Когда?”, история места и рассказ о судьбе представителей царских династий. Экскурсии пройдут одновременно и начнутся в 14.00, встреча у кафе “Хлеб Насущный”.

Фото: ИТАР-ТАСС

Измайловский парк

На игру в баварский керлинг (он же айсшток) в День студента приглашает парк в Измайлове. Экстравагантное развлечение завтра будет бесплатным, главное условие – наличие студенческого или флаера, которые будут раздавать на территории. Игра начнется в 14:00.

Парк “Фили”

В "Фили" девушек по имени Татьяна ждет бесплатное катание на аттракционе зорбинг, остальные студенты получат скидку в размере 100 рублей. Также Татьяны смогут трижды спуститься на тюбинге с горки. Для остальных студентов проведут зимнюю дискотеку на танцполе у главного входа, а вход на каток традиционно будет бесплатным (флаеры можно распечатать или получить в кафе на территории).

Таганский парк

В 16.30 на главной сцене можно будет послушать хип-хоп от ST, Ильи Киреева, Anakondaz и Бьянки. Бесплатный каток, угощение в виде кофе и сэндвичей в местном кафе и безалкогольный глинтвейн весь день. В пешеходных зонах, на Кузнецком мосту и в Камергерском переулке студентов ждут сюрпризы, а те, кто решит не выходить из дома, смогут посетить праздник виртуально, воспользовавшись хэштегом #деньстудентов.

Как еще отпраздновать День студента

Фото: ИТАР-ТАСС

Дискотека в зимних куртках на ВВЦ

Танцы среди льда и снега ждут тех, кто придет в 17.00 к знаменитому фонтану “Каменный цветок”. Каток в этот день останется платным, но организаторы предоставляют скидку и предлагают освоить фигурное катание. Для этого на площадке будут работать специальные инструкторы. На лед обещают поставить даже тех, кто впервые увидел коньки. Начало - в 15.00.

“Экспериментариум” и опыты

Самый интерактивный московский музей “Экспериментариум” в Татьянин день обещает дать скидку на вход, научить пить чай на острие ножа и показать, как работает картофельная пушка. Начало – в 19.00.

Независимые танцоры в ЗИЛе

Виниловые сеты и танцевальные перфомансы начнутся в культурном центре “ЗИЛ” в 19.00. Андеграунд-танцоры покажут шоу в стиле студенческой вечеринки, а посетители станут частью представления и выйдут на танцпол.

Фото: ИТАР-ТАСС

Кино и попкорн в “Полете”

Кинотеатр “Полет” показывает фильмы по студенческим ценам (от 80-ти до 150 рублей), а Татьяны и вовсе смогут бесплатно посмотреть кино. Посетителей киносеансов угостят попкорном, а конкурсы и розыгрыши обещают удивить призами: от сувениров до билетов в аква-парк.

Агния Барто на “Флаконе”

“Тише, Танечка, не плачь, тебе не нужен этот мяч!” – под таким лозунгом студенты отметят свой праздник на дизайн-заводе “Флакон”. Организаторы обещают большие скидки предъявителям студенческих, а Татьян ждут особые привилегии.

Вечер инженеров и физиков

В честь Татьяниного дня знаменитый технический ВУЗ зовет в гости. Во дворце культуры “Бауманка” пройдет выступление хореографического ансамбля и вокалистов из команды Perpetuum Mobile. Вход свободный, но пригласительные необходимо получить в здании ДК.

Концерт Татьян в Доме ученых

Концерт, на котором выступают артистки по имени Татьяна, уже стал традиционным для Центрального Дома ученых. Выступления начинаются в 17:00, а в 15:00 в Овальном зале устроят танцы.