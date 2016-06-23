В "Этномире" покажут национальные танцы и костюмы

Фото: ethnomir.ru

В первые выходные июля в парке-музее "Этномир" пройдет яркий и запоминающийся "Праздник этнической моды и танца". Центральным событием этого грандиозного мероприятия станет зрелищный парад в костюмах всех национальностей и показ этнической моды.

В течение двух дней, 2 и 3 июля, мастера традиционного танца в ходе мастер-классов покажут, как двигаться, соблюдая гармонию музыки и уникальной культуры. Посетители парка смогут освоить бурятские, грузинские, индийские, арабские танцы, а также современную хореографию и трайбл фьюжн импровизации.

Модники и модницы смогут посетить мастер-классы по изготовлению стильных аксессуаров в этническом стиле. После занятий каждый участник сможет забрать с собой сделанные собственными руками браслеты, серьги, ожерелья и головные уборы, которые не только станут напоминанием о хорошо проведенном времени, но также подчеркнут индивидуальность и стиль его владельца.