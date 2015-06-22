Онлайн: кукольно-теневой спектакль "NASHIИНАШИ" о мире без "своих" и "чужих"

Фото: M24.ru/Артем Коротаев

25 июня у ЦУМа состоится уличный кукольный спектакль актеров IX Международной летней театральной школы СТД РФ "NASHIИНАШИ". Режиссер - Евгений Ибрагимов.

В искусстве нет таких понятий, как: "свои", "чужие", "наши", "не наши". Это мир единства и творчества, в который каждый может привнести что-то свое. "NASHIИНАШИ" – история человека-творца, рассказанная трогательными марионетками, простыми куклами-перчатками, таинственными тенями и душевной музыкой.

IX Международная летняя театральная школа СТД РФ – образовательный проект Союза театральных деятелей РФ, нацеленный на воспитание талантов из разных стран. Художественный руководитель проекта – режиссер и актер Александр Калягин.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 21.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.