22 июня 2015, 14:48

Культура

Онлайн: кукольно-теневой спектакль "NASHIИНАШИ" о мире без "своих" и "чужих"

Фото: M24.ru/Артем Коротаев

25 июня у ЦУМа состоится уличный кукольный спектакль актеров IX Международной летней театральной школы СТД РФ "NASHIИНАШИ". Режиссер - Евгений Ибрагимов.

В искусстве нет таких понятий, как: "свои", "чужие", "наши", "не наши". Это мир единства и творчества, в который каждый может привнести что-то свое. "NASHIИНАШИ" – история человека-творца, рассказанная трогательными марионетками, простыми куклами-перчатками, таинственными тенями и душевной музыкой.

IX Международная летняя театральная школа СТД РФ – образовательный проект Союза театральных деятелей РФ, нацеленный на воспитание талантов из разных стран. Художественный руководитель проекта – режиссер и актер Александр Калягин.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 21.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 25 июня в 21.00
  • Что: кукольный спектакль
  • Кто: Елизавета Бессокирная, Анна Деркач, Дмитрий Дроздов
  • Кому смотреть: театралам

В ожидании начала трансляции смотрите другие спектакли:


