Онлайн: кукольно-теневой спектакль "NASHIИНАШИ" о мире без "своих" и "чужих"

Фото: M24.ru/Артем Коротаев
25 июня у ЦУМа состоится уличный кукольный спектакль актеров IX Международной летней театральной школы СТД РФ "NASHIИНАШИ". Режиссер - Евгений Ибрагимов.
В искусстве нет таких понятий, как: "свои", "чужие", "наши", "не наши". Это мир единства и творчества, в который каждый может привнести что-то свое. "NASHIИНАШИ" – история человека-творца, рассказанная трогательными марионетками, простыми куклами-перчатками, таинственными тенями и душевной музыкой.
IX Международная летняя театральная школа СТД РФ – образовательный проект Союза театральных деятелей РФ, нацеленный на воспитание талантов из разных стран. Художественный руководитель проекта – режиссер и актер Александр Калягин.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 21.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 25 июня в 21.00
- Что: кукольный спектакль
- Кто: Елизавета Бессокирная, Анна Деркач, Дмитрий Дроздов
- Кому смотреть: театралам
В ожидании начала трансляции смотрите другие спектакли:
- В КЦ "ЗИЛ" показали балет "Белоснежка и семь гномов" Генриха Майорова
- В Московском театре мюзикла показали спектакль "Кухня. Откровения"
- Театр русского балета Talarium Et Lux представил спектакль "Щелкунчик"