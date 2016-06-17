LIVE: смелые фантазии в танцевальном спектакле по мотивам "Гамлета"

23 июня в Культурном центре ЗИЛ состоится премьера спектакля хореографа Павла Глухова "Эльсинор". Зрителей ждут неожиданные интерпретации, смелые фантазии и танцевальные метафоры по мотивам трагедии Шекспира "Гамлет".

Павел учился хореографии в Московском областном колледжа искусств и Московском государственном университете культуры и искусств. В 2013 году окончил балетмейстерский факультет ГИТИС. С 2009 года состоял в труппе театра "Балет “Москва”", с 2013 года танцевал в Московском государственном музыкальном театре пластических миниатюр "Новый балет". Уже десять лет Павел сочиняет собственные танцевальные произведения. В 2014 году за постановку "Запах женщины" он удостоился первой премии в номинации "Хореограф" на конкурсе "Арабеск".

