Испанцы и танцы: в Москве откроется фестиваль фламенко Flamencura

Danza, danza, danza

Дата: с 16 по 18 февраля

Место: арт-клуб "Дуровъ" (Павловская, д.6) – 16 и 17 февраля, 18 февраля – гала-концерт в Центральном доме художника (Крымский вал, 10).

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/Проект Flamencura

Ради чего идти: первые два дня фестиваль Flamencura пройдет в арт-клубе "Дуровъ". Организаторы обещают настоящий баттл-фламенко, в котором профессионалы и любители со всей страны сойдутся на сцене в танцевально-музыкальной битве. Шоу будет поделено на две части – дневную и вечернюю. В первой участники выступят в сопровождении фонограммы. Во второй части – только живая музыка.

Заключительный день фестиваля пройдет в ЦДХ. Это будет гала-концерт в андалусийском духе. На одной сцене там соберутся все звезды фламенко, а также джазовые музыканты и специальные гости, которые исполнят музыку из альбома, записанного совместно русскими и испанскими музыкантами.

Что еще: хедлайнерами фестиваля станут испанский кантаор, звезда фламенко Альберто Фунес, а также виртуозный гитарист Алексей Стародубцев и его коллектив Flamencura.

Подробности – на сайте фестиваля.