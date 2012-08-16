Латиноамериканская вечеринка пройдет в парке "Сокольники"

ИТАР-ТАСС

Латиноамериканская вечеринка "Все на Фиесту" пройдет 17 августа в парке "Сокольники" на территории проекта "The Баssейн".

Гостей парка ожидают зажигательные танцы, романтическое пение в жанре мариачи, путешествие по Латинской Америке, конкурсы и мастер-классы по танцам, говорится на сайте департамента культуры.

В ходе вечеринке танцевальные коллективы представят свои номера: танго, бачата, самба и латина. Также состоятся мастер-классы по ча-ча-ча и сальсе.

Для маленьких гостей мероприятия подготовлена детская программа, отмечается в материале.

Начало латиноамериканской вечеринки в 17.00.