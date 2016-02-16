Москвичи выберут программу летних танцев в проекте "Активный гражданин"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Более 13 столичных парков откроют свои танцевальные площадки этим летом. Желаемые мастер-классы можно выбрать путем голосования на сайте "Активный гражданин", сообщает пресс-служба проекта.

Голосовать можно за любой стиль, который вы хотели бы освоить. Жителям предоставится выбор между бальными, спортивными, современными и латиноамериканскими танцами, также можно предложить и свой вариант. Если вы хотите посещать несколько мастер-классов одновременно, можно проголосовать сразу за два направления.

Заявки принимаются с 16 февраля на официальном сайте или мобильном приложении проекта. Самые востребованные направления пополнят ожидаемый список бесплатных летних мастер-классов. Потанцевать на свежем воздухе смогут и взрослые, и дети. Стили подбираются таким образом, чтобы было интересно всем: от традиционного вальса до сумасшедшего буги-вуги.

В этом году танцевальную программу обновят в пяти московских парках: Сокольники, Измайловский, Фили, Северное Тушино и Кузьминки. Департамент культуры также откроет новые танцплощадки в Садовниках и Гончаровском парке.

В прошлом году проект реализовали в 13 парках, в 9 из которых проводились специальные уроки для пожилых людей. В этом году количество площадок обещает увеличиться.