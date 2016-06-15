LIVE: победитель проекта "Танцы со звездами" о том, как открыть свою школу

19 июня в ресторане "Шотландская клетка" состоится лекторий "Тактики и практики. Профессия танцор". Перед гостями выступит известный танцор и хореограф, победитель проекта "Танцы со звездами", основатель танцевальных школ "ШТЕП" Евгений Папунаишвили.

С детских лет Евгений занимался футболом и хореографией. Посчитав, что танцор – не мужская профессия, юноша поступил в Московский автомобильно-дорожный институт. Однако от судьбы не уйдешь. Окончив вуз,

он вновь занялся танцами и превратился в мастера международного уровня. Сегодня Евгений является победителем открытого чемпионата Финляндии по латиноамериканским танцам, чемпионом Москвы по латиноамериканским танцам, полуфиналистом чемпионата России и финалистом российских и международных турниров.

В "Танцах со звездами" Евгений участвует с 2007 года. Его партнершами были Наталья Королева, Ирина Салтыкова, Альбина Джанабаева, Татьяна Буланова, Юлия Савичева, Ксения Собчак и Глюкоза. В 2015 году Евгений стал победителем проекта.

На встрече хореограф расскажет о том, как он справляется с трудностями, готовится к соревнованиям и совмещает индивидуальное развитие с преподавательской деятельностью и бизнесом.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации на TimePad.ru. Смотрите прямую трансляцию на сайте Мослектория в 17:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

