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14 июля 2014, 19:47

На площади перед ЦУМом будут учить танцевать

танцы мастер-классы Лучший город Земли ЦУМ латино

Фото: m24.ru

По вторникам и четвергам на площади перед ЦУМом до конца лета будут проходить бесплатные танцевальные мастер-классы. В июле всех желающих научат двигаться под зажигательные ритмы латины и hip-hop.

Занятия пройдут в рамках проекта "Танцы в городе". Каждый вторник профессиональные танцоры будут преподавать латину, каждый четверг - dancehall и hip-hop. Улучшить танцевальные способности удастся с 19.00 до 20.00.

В дождливые дни занятия проводиться не будут. Узнать об отмене уроков можно будет на сайте фестиваля "Лучший город Земли".

"Танцы в городе" - часть фестиваля "Лучший город Земли", который проводится в Москве второй год подряд. В рамках фестиваля проходят городские праздники, уличные спектакли, музыкальные концерты и другие интересные культурные события.

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