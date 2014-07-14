На площади перед ЦУМом будут учить танцевать

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По вторникам и четвергам на площади перед ЦУМом до конца лета будут проходить бесплатные танцевальные мастер-классы. В июле всех желающих научат двигаться под зажигательные ритмы латины и hip-hop.

Занятия пройдут в рамках проекта "Танцы в городе". Каждый вторник профессиональные танцоры будут преподавать латину, каждый четверг - dancehall и hip-hop. Улучшить танцевальные способности удастся с 19.00 до 20.00.

В дождливые дни занятия проводиться не будут. Узнать об отмене уроков можно будет на сайте фестиваля "Лучший город Земли".