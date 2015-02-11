Они нас учат: преподаватель индийских танцев о калинке-малинке и Болливуде

Фото: M24.ru/Александр Авилов

M24.ru запускает серию материалов об иностранцах, которые знакомят москвичей со своей культурой. Сегодня рассказываем о студенте-медике, который в свободное время преподает русским девушкам индийские танцы.

Калай Кумар преподает в школе индийского танца "Амритсар", которая носит название священного города на северо-западе Индии. Калай учит народной индийской хореографии и ее современному направлению – танцам в стиле Болливуд. Тем, которые мы помним по фильмам вроде "Танцора диско" или "Зиты и Гиты".

Фото: M24.ru/Александр Авилов

На занятия к Калаю в основном приходят молодые девушки. При этом в школе ждут женщин любого возраста и степени подготовки. Можно абсолютно не уметь танцевать, а через несколько занятий плясать не хуже, чем звезда индийского кинематографа. Есть занятия и для мужчин. Молодых людей ждут на уроках для пар и народной хореографии.

Помимо обучения танцам, Калай Кумар и его русские друзья проводят индийские дискотеки, выставки и выступают на свадьбах и вечеринках практически по любому поводу.

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Калай Кумар Аривалахаган: "Я живу в Москве пять лет, приехал сюда учиться в Первый медицинский университет имени И.М. Сеченова на лечебный факультет. Так что мое основное занятие – учеба, а в свободное время я преподаю народную хореографию и танцы в стиле Болливуд.

Когда я попал в Россию впервые, оказался в другом мире. Я всю жизнь прожил в Индии и никуда не выезжал. Здесь я увидел необычных для меня людей – у них другая внешность, цвет кожи, еда, стиль жизни. В общем, все было непривычным, и из-за этого я чувствовал себя ужасно. Мне полегчало, когда я начал учить язык и стал общаться с русскими.

Об этой стране у меня сложилось такое впечатление: если ты сможешь выжить в России, ты выживешь в любой части света. Потому что здесь тебе по-настоящему предоставляется возможность встретиться лицом к лицу с трудностями и мужественно их преодолеть. Одним из самых сложных испытаний стал язык и, конечно, русская культура, которая совсем не похожа на индийскую. Но сейчас мне тут очень комфортно.

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Я учусь на кардиолога. Медицина в России, конечно, сильно отличается от индийской. По-настоящему это понимаешь только на практике. Поначалу учеба была довольно сложной, но сейчас я на завершающей стадии обучения и у меня появилось время на танцы.

Возможно, после выпуска я останусь в России и буду и дальше продвигать индийскую культуру. Россия – одна из самых развитых в плане культуры стран мира. У вас очень яркая, самобытная культура. Люди в России хорошие, и они уважают нашу страну. Я это чувствую, это очень позитивная вещь. Здесь я нашел много друзей. Кроме того, в России развита экономическая и социальная политика. Сейчас, конечно, в экономике не все хорошо, но я надеюсь, в будущем все наладится.

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Сейчас мы не только обучаем индийским танцам, но и выступаем с индийскими номерами на свадьбах. Многим русским нравится, как выглядит традиционная индийская свадьба. Мы как-то проводили выставку, посвященную свадебным традициям Индии, в "Этномире".

Как я уже сказал, я преподаю классический индийский фолк и танцы Болливуда. Каждый танец включает в себя философию, которая превращает обычное движение в сообщение, даже послание людям. Самое важное для индийского танцора – музыка. Если нет музыки, мы не можем танцевать.

Есть разные стили танца. Например, исполняя медленный танец, ты можешь почувствовать себя спокойно, расслабиться. Есть и более жесткие танцы с быстрой музыкой. Они больше похожи на фитнес-упражнения, твое сердцебиение учащается, как на кардиотренировке.

Нельзя рассматривать индийские танцы только как развлечение – это упражнения для здоровья и самодисциплина. Она выражается в том, что нужно танцевать в традиционной одежде. Тело должно быть максимально закрыто, но, когда ты выходишь на сцену, правила меняются. Если ты танцуешь Болливуд, ты должен и одеться подобающе, нарядно, тут уже открытые части тела приветствуются.

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Конечно, русским сложнее научиться индийскому танцу, потому что они живут в другой культуре, редко сталкиваются с индийскими танцами. Но в России я увидел одну черту, которая очень типична для индийского танца: русских также переполняют эмоции, которые они с легкостью оставляют в танце.

Я, кстати, исполняю и русскую хореографию, например калинку-малинку. Когда такое танцует русский, это выглядит нормально, но, когда это делает индиец, африканец или любой другой иностранец, это превращается в настоящее шоу. Мне это очень нравятся, и зрители в восторге".

Екатерина Кадушкина