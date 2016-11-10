"Москва онлайн" покажет одноактный балет "Луна напротив"

12 ноября в Культурном центре ЗИЛ "Балет Москва" откроет новый сезон одноактным неоклассическим балетом "Луна напротив". Постановка петербургского хореографа Антона Пимонова дополнит коллекцию современных работ, созданных труппой и лучшими российскими и европейскими балетмейстерами. Сам мастер также является универсальным танцовщиком Мариинского театра, исполняющим хореографию от Петипа до Форсайта.

В романтическом спектакле чувствуются влияние аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса. Главным образом на хореографа повлияли рассказы "Предчувствие любящего" и "Вся моя жизнь". Переосмыслив тексты, Антон вложил в движения танцоров собственную философию человеческих взаимоотношений. Во второе отделение спектакля также войдут дуэты из современных постановок труппы "Балет Москва". Зрители увидят фрагменты из "Эгопойнта", "Эроса" и "Миноса". Действие будет разворачиваться под музыку американского композитора-минималиста Джона Адамса, под композицию Shaker Loops is a 1978.

I отделение



Хореография: Антон Пимонов;

Музыка: Джон Адамс (США);

Художник по костюмам: Арина Боганова;

Художник по свету: Константин Бинкин.

II отделение

Хореография:



Аннабель Лопез Очоа;

Хуанхо Аркес;

Надежда Сайдакова.

