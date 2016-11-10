Форма поиска по сайту

10 ноября 2016, 13:14

Культура

"Москва онлайн" покажет одноактный балет "Луна напротив"

12 ноября в Культурном центре ЗИЛ "Балет Москва" откроет новый сезон одноактным неоклассическим балетом "Луна напротив". Постановка петербургского хореографа Антона Пимонова дополнит коллекцию современных работ, созданных труппой и лучшими российскими и европейскими балетмейстерами. Сам мастер также является универсальным танцовщиком Мариинского театра, исполняющим хореографию от Петипа до Форсайта.

В романтическом спектакле чувствуются влияние аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса. Главным образом на хореографа повлияли рассказы "Предчувствие любящего" и "Вся моя жизнь". Переосмыслив тексты, Антон вложил в движения танцоров собственную философию человеческих взаимоотношений. Во второе отделение спектакля также войдут дуэты из современных постановок труппы "Балет Москва". Зрители увидят фрагменты из "Эгопойнта", "Эроса" и "Миноса". Действие будет разворачиваться под музыку американского композитора-минималиста Джона Адамса, под композицию Shaker Loops is a 1978.

I отделение

  • Хореография: Антон Пимонов;
  • Музыка: Джон Адамс (США);
  • Художник по костюмам: Арина Боганова;
  • Художник по свету: Константин Бинкин.

II отделение
Хореография:

  • Аннабель Лопез Очоа;
  • Хуанхо Аркес;
  • Надежда Сайдакова.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 12 ноября в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

