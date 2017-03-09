Вечер фламенко пройдет на сцене Кремлевского дворца

Сама суть испанской души

Дата: 17 марта, 19:00

Место: Кремлевский дворец, Малый зал

Стоимость билетов от 800 рублей

Фото: DeFlamenco.com

Ради чего идти: один из лучших мировых исполнителей фламенко, испанец Адриан Санчес, приезжает в Москву. Танцовщик продолжает традиции puro flamenco. В своем творчестве он сочетает народное фламенко и новые веяния. Его партнерша Юлия Плахотина является президентом Российской федерации фламенко и экспертом в культуре и технике исполнения одного из самых красивых танцев мира. Артистка выступала в разных известных коллективах: Anda Lucia, Sabor Flamenco, Danza Mora, El Brio.

Что еще: зрителям танцевального шоу адресованы мастер-классы, который пройдут в фойе.

Подробнее о концерте на сайте Кремлевского Дворца.