09 марта 2015, 14:30

Культура

В столице проходит благотворительный марафон "Танцуй добро"

В Парке Горького стартует танцевальный марафон

В Москве сразу на нескольких площадках проходит благотворительный танцевальный марафон "Танцуй добро", передает телеканал "Москва 24".

Сегодня участники проекта "Танцы со звездами" в парках и торговых центрах научат танцевать всех желающих. Акция является частью благотворительного марафона #танцуйдобро телеканала "Россия 2".

Флешмобы проходят на Пушкинской набережной парка Горького и в ТРЦ Vegas на 66-м километре МКАД. Научиться танцевать под руководством профессионалов и звезд можно с 10 до 17 часов.

Всех зрителей "России 2" 9 марта ждут наиболее яркие танцевальные номера от участников телепроекта. В течение всего телемарафона можно будет отправлять SMS на короткий номер проекта 1075, стоимостью 50 рублей или делать пожертвования на официальном сайте проекта танцуйдобро.рф. Средства будут перечислены в ведущие благотворительные фонды страны.

Как отмечают организаторы, впервые в истории отечественного телевидения в основу целого развлекательного проекта легла идея благотворительности. Танцевальное шоу переросло в грандиозный благотворительный марафон всероссийского масштаба, принять участие в котором может каждый желающий.

